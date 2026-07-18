سنتکام: ۲ نظامی آمریکایی در حملات ایران کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) اذعان کرد: ۲ نیروی نظامی آمریکا دیروز در اردن در مقابله با حملات ایران، کشته شدند.

در بیانیه صادره از سوی فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا در این خصوص اضافه شده است: یک نظامی آمریکایی در اردن همچنان مفقود است. ۴ نظامی آمریکایی به بیمارستان‌های اردن منتقل و سپس مرخص شدند.

نهاد تروریستی سنتکام افزود: سایر نیروها در جریان حمله ایران در اردن دچار جراحات سطحی شدند و به محل خدمت خود بازگشتند.

این در حالیست که به اذعان رسانه های جمعی در جهان، فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا آمار واقعی تلفات نظامیان این کشور در جریان حملات تلافی جویانه ایران را تحت ممیزی خاصی قرار می دهد.