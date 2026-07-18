https://mehrnews.com/x3cBt3 ۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۱ کد مطلب 6891949 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۱ طنین شعار «برای حفظ ایران سنگر ما خیابان» در یاسوج یاسوج- شعار «برای حفظ ایران سنگر ما خیابان» در صد و چهلمین شب تجمع مردم یاسوج طنین انداز شد. دریافت 191 MB کد مطلب 6891949 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی یاسوج در روز عاشورا برگزار میشود اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی یاسوج اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد جشن بزرگ امام رضاییها ۳۱ اردیبهشت ماه در یاسوج برگزار می شود برچسبها یاسوج تجمع مردمی جنگ رمضان
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