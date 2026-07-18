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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۱

طنین شعار «برای حفظ ایران سنگر ما خیابان» در یاسوج

طنین شعار «برای حفظ ایران سنگر ما خیابان» در یاسوج

یاسوج- شعار «برای حفظ ایران سنگر ما خیابان» در صد و چهلمین شب تجمع مردم یاسوج طنین انداز شد.

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کد مطلب 6891949

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