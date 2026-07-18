https://mehrnews.com/x3cBvq ۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۲:۰۴ کد مطلب 6892016 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۲:۰۴ حضور حماسی خمینیها در صد و چهلمین شب حمایت از ولایت فقیه خمین- در این ویدئو حضور حماسی خمینیها در صد و چهلمین شب حمایت از ولایت فقیه را ملاحظه می کنید. دریافت 8 MB کد مطلب 6892016 کپی شد مطالب مرتبط صد و سی و نهمین تجمع حماسی مردم محلات در حمایت از ولایت فقیه آبیک در یکصد و چهلمین شب؛ جلوهای دیگر از همدلی و اتحاد حمایت مردم شازند از ولایت فقیه به ایستگاه ۱۳۹ رسید ضیاءآباد در یکصد و چهلمین شب؛ روایت حضور ماندگار مردم صدوسی و نهمین اجتماع شبانه مردم خنداب در لبیک به فرمان رهبری الوند در شب ۱۴۰؛ تداوم حضور مردم در مسیر همدلی و انسجام محمدیه در یکصد و چهلمین شب؛ استمرار اجتماع مردمی در فضایی معنوی برچسبها خمین تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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