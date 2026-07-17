https://mehrnews.com/x3czZD ۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱:۰۳ کد مطلب 6890851 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱:۰۳ حمایت مردم شازند از ولایت فقیه به ایستگاه ۱۳۹ رسید شازند- در این ویدئو حمایت مردم شازند از ولایت فقیه در ایستگاه ۱۳۹ را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6890851 کپی شد مطالب مرتبط صد و سی و نهمین شب اجتماع حماسی مردم خمین در بیعت با رهبر انقلاب ۱۳۹ شب ایستادگی روایت شور وطنپرستی در محفل «جانفدایان» اراک صد و سی و هشتمین حماسه حضور مردم محلات در حمایت از ولایت فقیه حجتالاسلام معتمدی: وحدت ملی سد تسخیر ناپذیر مقابل نفوذ دشمن است برچسبها شازند تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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