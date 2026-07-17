https://mehrnews.com/x3czZw ۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱:۰۴ کد مطلب 6890845 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱:۰۴ صد و سی و نهمین تجمع حماسی مردم محلات در حمایت از ولایت فقیه محلات- در این ویدئو صد و سی و نهمین تجمع حماسی مردم محلات در حمایت از ولایت فقیه را ملاحظه می کنید. دریافت 6 MB کد مطلب 6890845 کپی شد مطالب مرتبط ۱۳۹ شب ایستادگی روایت شور وطنپرستی در محفل «جانفدایان» اراک صد و سی و هشتمین حماسه حضور مردم محلات در حمایت از ولایت فقیه حجتالاسلام معتمدی: وحدت ملی سد تسخیر ناپذیر مقابل نفوذ دشمن است صد و سی و هشتمین بیعت پرشور مردم ساوه با ولایت فقیه برچسبها محلات تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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