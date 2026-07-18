https://mehrnews.com/x3cBvt ۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۰:۲۱ کد مطلب 6892019 استانها گیلان استانها گیلان ۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۰:۲۱ خروش رودسری ها در شب صد و چهلم خونخواهی رهبر شهید رودسر-همزمان با شب صد و چهلم تجمعات سراسری در خونخواهی رهبر شهید، رودسر باز هم خروشید. دریافت 12 MB فیلم: خدیجه جعفرپور کد مطلب 6892019 کپی شد مطالب مرتبط صد و چهلمین حضور حماسی مردم لاهیجان در خیابان موج ۱۴۰ حضور حماسی مردم مبعوث شده گناباد حماسه آفرینی با شکوه مردم آستانه اشرفیه در خیابان نمایش اقتدار، اتحاد و همبستگی سلماسیها در حمایت از رهبری و انقلاب وفای به عهد ارومیهایها در تداوم شب های مقاومت ملی در میدان برچسبها تجمع مردمی شهادت رهبر معظم انقلاب رودسر همبستگی ملی
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