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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۰:۲۱

خروش رودسری ها در شب صد و چهلم خونخواهی رهبر شهید

خروش رودسری ها در شب صد و چهلم خونخواهی رهبر شهید

رودسر-همزمان با شب صد و چهلم تجمعات سراسری در خونخواهی رهبر شهید، رودسر باز هم خروشید.

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فیلم: خدیجه جعفرپور

کد مطلب 6892019

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