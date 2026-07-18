https://mehrnews.com/x3cBv5 ۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۷ کد مطلب 6892000 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۷ موج ۱۴۰ حضور حماسی مردم مبعوث شده گناباد مشهد- در این فیلم موج ۱۴۰ حضور حماسی مردم مبعوث شده گناباد در تجمعات شبانه را شاهد هستید. دریافت 13 MB کد مطلب 6892000 کپی شد مطالب مرتبط تداوم پرشور مردم مشهد در تجمعات شبانه فریاد انتقام مردم تربت حیدریه در سنگر خیابان حضور پرشور مردم کاشمر در اجتماعات شبانه خروش رودسری ها در شب صد و چهلم خونخواهی رهبر شهید خیبرشکنِ معروف مشهد در تجمعات شبانه منطقه عبدالمطلب حضور مسئول جبهه مردمی زیست عفیفانه کشور در اجتماع شبانه مشهد اقامه نماز استغاثه مردم مشهد برچسبها خراسان رضوی گناباد بیعت با رهبر انقلاب
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