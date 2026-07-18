به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی شامگاه شنبه در جلسه شورای اشتغال استان با تأکید بر اهمیت موضوع تولید، اشتغال و سرمایهگذاری، اظهار کرد: کارگروه اشتغال یکی از مهمترین کارگروههای استان است و جلسات آن باید به صورت مستمر و منظم برگزار شود، چرا که رونق تولید و ایجاد اشتغال از مهمترین اولویتهای کشور و استان به شمار میرود.
وی با اشاره به نامگذاری سالهای اخیر از سوی رهبر معظم انقلاب با محوریت تولید، سرمایهگذاری و اقتصاد، افزود: این نامگذاریها نشاندهنده اهمیت بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی اقتصاد، تقویت بخش خصوصی و مردمیسازی اقتصاد است و باید همه توان استان در این مسیر به کار گرفته شود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه منابع دولتی به تنهایی پاسخگوی نیازهای سرمایهگذاری نیست، تصریح کرد: باید از ظرفیت بخش خصوصی، منابع بانکی، سرمایهگذاری داخلی و خارجی و همچنین شرکتهای دانشبنیان برای ایجاد تحرک در اقتصاد استان استفاده شود.
رحمانی با انتقاد از غیبت برخی مدیران دستگاههای اجرایی در جلسات شورای اشتغال، گفت: حضور شخص مدیران در این جلسات الزامی است و ارسال معاون به جای مدیر قابل قبول نیست، مگر در موارد کاملاً ضروری که با هماهنگی قبلی انجام شده باشد.
وی با اشاره به منابع در اختیار استان برای توسعه اشتغال اظهار کرد: فرصت بسیار مناسبی از محل تسهیلات و اعتبارات سفر رئیسجمهور فراهم شده و مدیران باید از این ظرفیت به بهترین شکل استفاده کنند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد از فرمانداران خواست حداکثر تا ظهر روز دوشنبه تمامی طرحهای واجد شرایط را معرفی کنند و افزود: دستگاههای اجرایی نیز باید تا پایان هفته همه طرحهای خود را به بانکها معرفی کنند تا فرآیند بررسی، تکمیل پرونده و پرداخت تسهیلات بدون وقفه انجام شود.
رحمانی همچنین بر پیگیری جذب سهم استان از منابع ملی تأکید کرد و گفت: دستگاههای اجرایی باید طرحهای مهم را برای بهرهمندی از سهم ۳۰ درصدی منابع ملی به وزارتخانههای مربوطه و معاونت سرمایهگذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند.
وی با اشاره به عملکرد استان در جذب منابع اشتغال گفت: اگرچه جایگاه استان نسبت به گذشته بهبود یافته است، اما این میزان رضایتبخش نیست و همه دستگاههای اجرایی، بانکها و فرمانداران باید برای تحقق جذب ۱۰۰ درصدی اعتبارات تلاش کنند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: هیچ توجیهی برای جذب کمتر از ۱۰۰ درصد منابع پذیرفته نیست و همه مدیران موظف هستند تا پایان سال تمامی اعتبارات اختصاص یافته را جذب کنند.
رحمانی همچنین خواستار تسهیل شرایط پرداخت تسهیلات بانکی شد و افزود: فرآیند دریافت وام برای مردم باید کوتاهتر و آسانتر شود تا متقاضیان برای دریافت تسهیلات با رفتوآمدهای مکرر و هزینههای اضافی مواجه نشوند.
وی با اشاره به حجم اعتبارات سفر رئیسجمهور به استان اظهار کرد: بیش از ۱۴ همت تسهیلات و همچنین اعتبارات قابل توجه عمرانی برای استان پیشبینی شده که فرصتی کمنظیر برای توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال است و نباید از دست برود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد از تشکیل کمیته نظارتی برای رصد روند اجرای تسهیلات سفر رئیسجمهور خبر داد و گفت: این کمیته با حضور نمایندگان حوزه اقتصادی استانداری، سازمان مدیریت و برنامهریزی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شبکه بانکی و فرمانداریها به صورت مستمر روند اجرای طرحها را بررسی و گزارشهای هفتگی ارائه خواهد کرد.
رحمانی در پایان بر همکاری همه دستگاهها، بانکها، نهادهای حمایتی و فرمانداران برای تسریع در اجرای طرحهای اشتغالزایی تأکید کرد و گفت: خدمت به مردم و حل مشکلات معیشتی و اشتغال باید مهمترین اولویت مدیران باشد و هیچ فرصتی برای تحقق این هدف نباید از دست برود.
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