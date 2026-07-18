https://mehrnews.com/x3cBvS ۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۲:۰۴ کد مطلب 6892039 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۲:۰۴ صد و چهلمین شب حضور مردم ساوه در حمایت از ولایت فقیه ساوه- در این ویدئو صد و چهلمین شب حضور پرشور مردم ساوه در حمایت از ولایت فقیه را ملاحظه می کنید. دریافت 8 MB کد مطلب 6892039 کپی شد مطالب مرتبط سرزمین آفتاب؛ ۱۴۰ شب ایستادگی و مقاومت برای ایران صد و سی و نهمین تجمع حماسی مردم محلات در حمایت از ولایت فقیه دانسفهان در شب ۱۴۰؛ همصدایی مردم در اجتماع شبانه آبیک در یکصد و چهلمین شب؛ جلوهای دیگر از همدلی و اتحاد حمایت مردم شازند از ولایت فقیه به ایستگاه ۱۳۹ رسید ضیاءآباد در یکصد و چهلمین شب؛ روایت حضور ماندگار مردم محمدیه در یکصد و چهلمین شب؛ استمرار اجتماع مردمی در فضایی معنوی برچسبها ساوه تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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