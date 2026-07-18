https://mehrnews.com/x3cBtm ۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۵ کد مطلب 6891964 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۵ سرزمین آفتاب؛ ۱۴۰ شب ایستادگی و مقاومت برای ایران اراک- در این ویدئو صد و چهلمین شب ایستادگی و مقاومت مردم دیار آفتاب برای ایران را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6891964 کپی شد مطالب مرتبط صد و سی و نهمین تجمع حماسی مردم محلات در حمایت از ولایت فقیه ۱۴۰ شب ایستادگی مردم محلات در بیعت با رهبر معظم انقلاب صد و چهلمین شب حضور مردم ساوه در حمایت از ولایت فقیه صد و چهلمین شب ایستادگی مردم آشتیان در بیعت با رهبری حمایت مردم شازند از ولایت فقیه به ایستگاه ۱۳۹ رسید صدوسی و نهمین اجتماع شبانه مردم خنداب در لبیک به فرمان رهبری برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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