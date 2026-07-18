  1. استانها
  2. مرکزی
۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۵

سرزمین آفتاب؛ ۱۴۰ شب ایستادگی و مقاومت برای ایران

سرزمین آفتاب؛ ۱۴۰ شب ایستادگی و مقاومت برای ایران

اراک- در این ویدئو صد و چهلمین شب ایستادگی و مقاومت مردم دیار آفتاب برای ایران را ملاحظه می کنید.

دریافت 10 MB
کد مطلب 6891964

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها