افسردگی بر حواس پنجگانه تأثیر می گذارد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، محققان دانشگاه نیوانگلند در استرالیا گزارش دادند که افراد مبتلا به افسردگی در تمام حواس پنجگانه در مقایسه با افراد غیرافسرده، به طور قابل توجهی «کناره گیری حسی» بیشتری نشان دادند.

«کریستوفر شارپلی» پروفسور علوم اعصاب نویسنده اصلی این مطالعه، می گوید: «این موضوع قبلاً با چنین جزئیاتی ثبت نشده بود و نشان می دهد که چگونه افسردگی می تواند کل بدن را تحریک کند.»

به گفته شارپلی، کناره گیری حسی روشی است که بدن برای مقابله با درد، از دست دادن، استرس و تعارض که می تواند باعث افسردگی شود، اعمال می کند.

وی با بیان اینکه کاهش حساسیت حسی ممکن است به بدن کمک کند از دنیای بسیار ناخوشایند خارج شود، گفت: «وقتی دنیای کسی آنقدر دردناک می شود که دیگر نمی تواند با آن کنار بیاید، تنها واکنش بدن ما کنار کشیدن است.»

این تیم ۵۱ مطالعه قبلی را که بینایی، لامسه، چشایی، شنوایی و بویایی را بررسی می‌کردند، تحلیل کرده و استدلال کردند که گنجاندن کناره‌گیری حسی در معیارهای تشخیصی افسردگی می‌تواند راه را برای تشخیص جامع‌تر و درمان مبتنی بر شواهد هموار کند.

شارپلی گفت: «این مطالعه بخشی از کار گسترده‌تر گروه تحقیقاتی رفتار مغز دانشگاه است که پنج زیرگروه افسردگی را بر اساس الگوهای امواج مغزی متمایز در بیش از ۲۰۰ شرکت‌ کننده شناسایی کرده است و مشخص شد که هر زیرگروه به رویکردهای درمانی مناسب‌تری نیاز دارد تا استراتژی‌های درمانی یکسان.»