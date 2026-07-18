https://mehrnews.com/x3cBw3 ۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۲:۰۲ کد مطلب 6892047 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۲:۰۲ صد و چهلمین شب ایستادگی مردم آشتیان در بیعت با رهبری آشتیان- در این ویدئو صد و چهلمین شب ایستادگی مردم آشتیان در بیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6892047 کپی شد مطالب مرتبط سرزمین آفتاب؛ ۱۴۰ شب ایستادگی و مقاومت برای ایران صد و سی و نهمین تجمع حماسی مردم محلات در حمایت از ولایت فقیه حمایت مردم شازند از ولایت فقیه به ایستگاه ۱۳۹ رسید برچسبها آشتیان تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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