حمله نظامی دشمن آمریکایی به حوالی سیریک

به گزارش خبرنگار مهر، بامداد یکشنبه صدای انفجارهایی در بخشهایی از شهرستان سیریک گزارش شده است.
طبق پیگیریهای انجام شده، استانداری هرمزگان وقوع حملات دشمن به شهرستان سیریک را تایید کرده است.
جزئیات بیشتر این حادثه پس از تکمیل بررسیها و ارزیابیهای میدانی از سوی مراجع ذیربط اعلام خواهد شد.
شنیده شدن صدای پرواز جنگنده در کیش
بر اساس گزارشهای رسیده از خبرنگاران مهر در جزیره کیش دقایقی پیش صدای پرواز یک یا چند فروند جنگنده را در آسمان این جزیره شنیدهاند.
گفته میشود با وجود شنیده شدن این صدا، تا این لحظه هیچگونه صدای انفجار یا حادثه امنیتی در سطح جزیره گزارش نشده است.
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