حمله آمریکا به حوالی سیریک بدون تلفات و خسارت به مناطق مسکونی و تجاری

به گزارش خبرنگار مهر، در پی حملات جدید آمریکا به حوالی شهرستان سیریک در شرق استان هرمزگان، که شامگاه جمعه انجام شد، بررسیهای اولیه حاکی از آن است که این حملات هیچگونه تلفات انسانی در پی نداشته است.
بر اساس گزارشهای دریافتی، تاکنون هیچ موردی از مصدومیت شهروندان و همچنین خسارت به زیرساختهای مسکونی و تجاری منطقه گزارش نشده و وضعیت این بخشها کاملا عادی و پایدار گزارش شده است.
استانداری هرمزگان نیز اعلام کرده است ارزیابی ابعاد این حملات همچنان ادامه دارد و در صورت انتشار اطلاعات جدید، جزئیات تکمیلی اطلاعرسانی خواهد شد.
شهرستان سیریک در نقطه ورودی تنگه هرمز قرار دارد و محل اتصال دریای عمان و خلیج فارس است که طی روزهای گذشته هدف حملات دشمن آمریکایی بوده است.
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