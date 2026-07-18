شنیده شدن صدای ۵ انفجار در اربیل عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری المیادین، خبرنگار این شبکه در عراق اعلام کرد که صدای ۵ انفجار در شهر اربیل شنیده شده است.

هم‌زمان با وقوع این انفجارها، پرواز هواپیماهای بدون سرنشین (پهپاد) در آسمان این شهر گزارش شده است.

بر اساس این گزارش، به دنبال بروز این وضعیت، سامانه دفاع هوایی مستقر در کنسولگری آمریکا در اربیل نیز فعال شده است.

هنوز جزئیات بیشتری درباره منشأ این انفجارها و خسارات یا تلفات احتمالی منتشر نشده است.

در همین راستا، منابع امنیتی عراقی به خبرگزاری رویترز گفته اند که یک فروند پهپاد هجومی در نزدیکی کنسولگری آمریکا در اربیل عراق سرنگون شده است.

این منابع به ماهیت این پهپاد هیچ اشاره ای نکردند.