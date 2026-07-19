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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۴:۳۱

هشدار آمریکا به اتباعش درباره تشدید تنش‌های خاورمیانه

هشدار آمریکا به اتباعش درباره تشدید تنش‌های خاورمیانه

آمریکا با اشاره به افزایش تنش‌ها در خاورمیانه، از اتباعش در سراسر جهان خواست با هوشیاری بیشتری عمل کنند و نسبت به مسائل امنیتی احتیاط لازم را داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، وزارت امور خارجه آمریکا با صدور اطلاعیه‌ای به اتباع این کشور در سراسر جهان توصیه کرد با توجه به تشدید تنش‌ها در خاورمیانه، سطح هوشیاری خود را افزایش دهند.

این وزارتخانه همچنین مدعی شد: گروه‌های حامی ایران ممکن است منافع آمریکا یا مراکز مرتبط با ایالات متحده در نقاط مختلف جهان را هدف قرار دهند.

وزارت امور خارجه آمریکا در پایان اعلام کرد: شرایط امنیتی کنونی پیچیده است و نشانه‌هایی از احتمال تشدید ناگهانی و غیرمنتظره اوضاع به دنبال تنش‌های خاورمیانه وجود دارد.

کد مطلب 6892090

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