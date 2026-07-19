به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، وزارت امور خارجه آمریکا با صدور اطلاعیهای به اتباع این کشور در سراسر جهان توصیه کرد با توجه به تشدید تنشها در خاورمیانه، سطح هوشیاری خود را افزایش دهند.
این وزارتخانه همچنین مدعی شد: گروههای حامی ایران ممکن است منافع آمریکا یا مراکز مرتبط با ایالات متحده در نقاط مختلف جهان را هدف قرار دهند.
وزارت امور خارجه آمریکا در پایان اعلام کرد: شرایط امنیتی کنونی پیچیده است و نشانههایی از احتمال تشدید ناگهانی و غیرمنتظره اوضاع به دنبال تنشهای خاورمیانه وجود دارد.
نظر شما