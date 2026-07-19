به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، یک منبع امنیتی در اربیل واقع در اقلیم کردستان عراق اعلام کرد که پدافند هوایی آمریکا مستقر در این منطقه نتوانست مانع حملات علیه تروریست های تجزیه طلب ضد ایران شود.

وی اضافه کرد که مواضع نظامی با حضور عناصر آمریکایی در شمال عراق هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفت و پدافند هوایی مستقر در پایگاه حریر و دیگر مناطق نتوانست مانع از این حملات شود.

منبع مذکور بیان کرد: این حملات باعث برجای ماندن تلفات و خسارت های مادی شد.

وی گفت: ادعای طرف آمریکایی مبنی بر رهگیری تمام موشک ها و پهپادها صحت ندارد و ضرباتی نیز به صفوف نظامیان آمریکایی وارد آمده است.