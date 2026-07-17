به گزارش خبرگزاری مهر، رسانههای عراقی از هدف قرارگرفتن مقر نیروهای آمریکایی در نزدیکی فرودگاه اربیل در منطقه کردستان در شمال عراق خبر میدهند.
گزارش ها حاکی از آن است که سامانههای پدافندی آمریکا برای رهگیری و مقابله با حملات پهپادی در آسمان اربیل فعال شده است.
همچنین منابع محلی از وقوع انفجارهای جدید در پایگاههای نظامی آمریکا در بحرین و قطر از جمله انفجار در پایگاه آمریکایی العدید قطر خبر میدهند.
وزارت دفاع قطر با تأیید ادامه درگیری پدافند هوایی این کشور با اهداف ناشناس، در حالی از تلاش برای مقابله با این تهدیدات خبر داد که میزبانی از پایگاههای نظامی آمریکا، این کشور را به کانون تنشهای ناشی از سیاستهای جنگطلبانه واشنگتن در غرب آسیا تبدیل کرده است.
همچنین طبق اعلام منابع عربی، پالایشگاههای نفت و پایگاههای نظامی آمریکا در بحرین مورد حملۀ مستقیم پهپادی قرار گرفتند.
همچنین صابرین نیوز از وقوع حادثه در پل بحرین - عربستان خبر داد و اعلام کرد : صدای آژیر آمبولانسها و ماشینهای آتشنشانی که بهسوی پل متصلکنندۀ بحرین و عربستان سعودی در حرکت هستند، به گوش میرسد.
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