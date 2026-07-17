حمله پهپادی به اربیل؛ پروازهای سلیمانیه متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع خبری بامداد امروز از حمله مجدد پهپادی به شهر اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق خبر دادند.

بر اساس این گزارش‌ها، منابع محلی اعلام کرده‌اند که در این حمله، پایگاه نظامی «الحریر» که محل استقرار نیروهای آمریکایی در شمال عراق است، هدف قرار گرفته است.

تاکنون جزئیاتی درباره خسارات یا تلفات احتمالی این حمله منتشر نشده است.

همزمان، رسانه‌های عراقی از توقف تمامی پروازهای فرودگاه بین‌المللی سلیمانیه تا اطلاع ثانوی خبر دادند.

منابع عراقی پیش از این اعلام کردند که بر اثر حملات پهپادی در اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق، انفجارهای شدیدی به وقوع پیوسته است.

این منابع همچنین از فعال شدن سامانه پاتریوت مستقر در پایگاه آمریکا در اربیل خبر دادند.

گفتنی است که روز جمعه در حمله موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به حزب تجزیه طلب موسوم «کومله» در سلیمانیه عراق ۸ نفر کشته و شماری زخمی شدند.

خبرنگار المیادین در سلیمانیه عراق هم گزارش داد که عملیات ایران برای هدف قرار دادن مواضع گروه‌های تجزیه‌طلب در اقلیم کردستان عراق، سه روز است که ادامه دارد.