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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۴:۴۲

چابهاری ها زیر آتش دشمن سنگر خیابان را حفظ کردند

چابهاری ها زیر آتش دشمن سنگر خیابان را حفظ کردند

چابهار- مردم شهر چابهار در صد و سی و نهمین شب از شهادت قائد امت، زیر آتش دشمن آمریکایی تجمع برگزار کردند.

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کد مطلب 6892100

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