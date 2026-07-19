https://mehrnews.com/x3cBx7 ۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۴:۴۲ کد مطلب 6892100 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۴:۴۲ چابهاری ها زیر آتش دشمن سنگر خیابان را حفظ کردند چابهار- مردم شهر چابهار در صد و سی و نهمین شب از شهادت قائد امت، زیر آتش دشمن آمریکایی تجمع برگزار کردند. دریافت 51 MB کد مطلب 6892100 کپی شد مطالب مرتبط انهدام دو باند سارقان مسلح در درگیری با پلیس چابهار فرماندار چابهار: روند تخلیه و بارگیری کالا بدون وقفه ادامه دارد اجتماع مردم چابهار در شب ۱۳۸ صدای انفجار در چابهار مربوط به انهدام مواد منفجره است برچسبها بندر چابهار تجمع مردمی رهبر شهید
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