انهدام دو باند سارقان مسلح در درگیری با پلیس چابهار

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مرتضی جوکار بیان کرد: در پی وقوع چندین فقره انواع سرقت مسلحانه در حومه شهرستان چابهار، ماموران انتظامی با استفاده از شیوه های نوین پلیسی، مخفیگاه این تبهکاران مسلح را که در سطح شهرستان چابهار و حومه آن اقدام به سرقت‌های مسلحانه سریالی می‌کردند را شناسایی و در زمانی مناسب جهت دستگیری شان وارد عمل که سارقان مسلح به سمت ماموران تیراندازی نمودند.

فرمانده انتظامی ویژه جنوب سیستان و بلوچستان گفت: ماموران انتظامی ناگزیر به مقابله به مثل با اعضا این دو باند سارق مسلح گردیدند که در این درگیری سه تن از اعضای این باندها مجروح و به مرکز درمانی منتقل و هفت نفر دیگر نیز دستگیر شدند.

وی در پایان با اشاره به این که اعضا این دو باند دارای انواع سوابق شامل سرقت طلا و جواهرات، منزل، خودرو بودند، خاطرنشان کرد: در پاکسازی از محل درگیری تعداد ۳ قبضه اسلحه جنگی کلت کمری به همراه مهمات مربوطه و ۲ دستگاه خودروی سرقتی کشف و ضبط که متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی تحویل شدند.