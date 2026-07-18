فرماندار چابهار: روند تخلیه و بارگیری کالا بدون وقفه ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نورا ظهر شنبه با حضور در اداره کل بنادر سیستان و بلوچستان آخرین وضعیت فعالیت‌های بندری، روند تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی، وضعیت انبارها، ظرفیت عملیاتی بندر و اقدامات انجام‌شده برای تسریع در ورود و ترخیص کالاها مورد بررسی قرار داد.

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان چابهار، با قدردانی از تلاش‌های مدیران و کارکنان اداره‌کل بنادر و دریانوردی اظهار داشت: در شرایط حساس منطقه و با وجود تهدیدها و تحرکات موجود، مجموعه بنادر و دریانوردی با روحیه جهادی، انسجام و مدیریت مناسب، خدمات‌رسانی و فعالیت‌های بندری را بدون هیچ‌گونه وقفه ادامه داده و نقش مهمی در تأمین کالاهای مورد نیاز کشور ایفا می‌کند.

وی افزود: تداوم عملیات تخلیه و بارگیری، مدیریت مطلوب انبارها و حفظ پایداری زنجیره تأمین، نشان‌دهنده آمادگی و توان بالای مجموعه بنادر و دریانوردی است و این تلاش‌ها شایسته قدردانی است.