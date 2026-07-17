https://mehrnews.com/x3czZz ۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۰:۳۴ کد مطلب 6890848 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۰:۳۴ اجتماع مردم چابهار در شب ۱۳۸ چابهار- مردم شهر ساحلی چابهار در صد و سی و هشتمین شب از شهادت قائد امت همچنان سنگر خیابان را حفظ کرده اند. دریافت 34 MB کد مطلب 6890848 کپی شد مطالب مرتبط بیانیه سنتکام درباره تجاوز به برج مراقبت دریایی چابهار مردم سلماس پای انقلاب، رهبری و وطن ایستادهاند حماسه آفرینی با شکوه مردم آستانه اشرفیه در خیابان فرماندار چابهار: روند تخلیه و بارگیری کالا بدون وقفه ادامه دارد امام جمعه چابهار: وحدت و جهاد تبیین مهمترین ابزار مقابله با دشمن است انهدام دو باند سارقان مسلح در درگیری با پلیس چابهار شهادت یک نفر در حمله آمریکا به منطقه پسابندر چابهار برچسبها بندر چابهار تجمع مردمی رهبر شهید
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