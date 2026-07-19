بیانیه رسمی درباره صفحات جعلی منتسب به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه ای رسمی به مردم درباره صفحات و حسابهای کاربری که با سوءاستفاده از نام و هویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهان آن، اقدام به انتشار اخبار، اطلاعیهها و مطالبی میکنند؛ هشدار داد.
متن این اطلاعیه به شرح ذیل است:
به اطلاع عموم مردم، اصحاب رسانه و کاربران فضای مجازی میرساند، برخی صفحات و حسابهای کاربری با سوءاستفاده از نام و هویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهان آن، اقدام به انتشار اخبار، اطلاعیهها و مطالبی میکنند که هیچگونه ارتباطی با مراجع رسمی نداشته و مورد تأیید این مجموعه نیست.
بدینوسیله تمامی صفحات و کانالهای غیر از موارد زیر تکذیب شده و فاقد اعتبار رسمی اعلام میشوند. انتشار یا بازنشر اخبار این صفحات میتواند موجب تشویش افکار عمومی، انتشار اطلاعات نادرست و آسیب به امنیت و منافع ملی شود.
تنها صفحات رسمی در شبکه اجتماعی ایکس:
فرماندهی نیروی دریایی: https://x.com/niroo_dayayi
فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: https://x.com/IRGC_HQ
فرماندهی سازمان بسیج مستضعفین: https://x.com/Basij_HQ
فرمانده نیروی زمینی: https://x.com/IrgcCommander
سخنگوی سپاه: https://x.com/irgcspeaker
فرمانده سپاه قدس: https://x.com/esmail_qaani
صفحه رسمی در آپاسکرول:
فرمانده نیروی هوافضا: @smajid_moosavi
تنها کانالهای رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامرسانها:
پایگاه اطلاعرسانی: sepahnews.ir
تلگرام: @sepahnewsir1403
بله، ایتا، روبیکا و سروش: @sepahnews
هرگونه صفحه، کانال یا حساب کاربری خارج از فهرست فوق که با نام، عنوان یا نشان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا فرماندهان آن فعالیت کند، فاقد اعتبار بوده و قابل استناد نیست.
از عموم کاربران درخواست میشود اخبار و اطلاعیهها را صرفاً از مجاری رسمی دریافت کرده و از بازنشر محتوای صفحات جعلی خودداری کنند.
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