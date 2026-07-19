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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۷:۲۷

بیانیه سنتکام درباره تجاوز به ایران

بیانیه سنتکام درباره تجاوز به ایران

سنتکام مدعی شد که تجاوزات آمریکا علیه ایران برای هشتمین شب پیاپی به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، فرماندهی مرکزی نیروهای تروریستی آمریکا موسوم به سنتکام اعلام کرد که هشتمین شب از تجاوزات پی در پی علیه ایران را به پایان رسانده است.

سنتکام مدعی شد که در این حملات تأسیسات نظارتی، پدافند هوایی و سایت های موشکی و پهپادی و ایست های بازرسی نظامی ساحلی ایران را هدف قرار داده است. همچنین ادعا شده که نیروهای وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که حملات علیه نظامیان آمریکایی در اردن را انجام داده بودند هدف قرار گرفتند.

این در حالی است که در جریان تجاوزات تروریست های آمریکایی، قایق های ماهیگیران در مناطق جنوبی، زیر ساخت های غیرنظامی و شهری و تأسیسات آب و برق هدف قرار می گیرد.

کد مطلب 6892125

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