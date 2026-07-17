به گزارش خبرنگار مهر، هر سال با آغاز ماه محرم، میلیون‌ها نفر در هیئت‌ها، حسینیه‌ها و تکایا گرد هم می‌آیند تا یاد و نام امام حسین (ع) را زنده نگه دارند. اما پرسش مهم این است که چگونه می‌توان از این مجالس بیشترین بهره معنوی را برد؟ آیا حضور در مجلس عزا تنها به اشک ریختن و شنیدن روضه محدود می‌شود یا آداب و مسئولیت‌هایی نیز برای عزاداران و خادمان وجود دارد؟

کتاب «حسینیه» پاسخی به همین پرسش‌هاست. اثری که با گردآوری و تنظیم بیانات آیت‌الله محمدعلی جاودان و آیت‌الله حق‌شناس، تلاش کرده است مجموعه‌ای از معارف، توصیه‌های اخلاقی و رهنمودهای کاربردی درباره عزاداری امام حسین (ع)، خدمت در هیئت‌ها و زیارت اربعین را در اختیار مخاطبان قرار دهد.

این کتاب به همت مؤسسه ایمان ماندگار تدوین و توسط نشر واژه‌پرداز اندیشه منتشر شده و مخاطب آن تنها طلاب یا پژوهشگران نیستند؛ بلکه هر عزادار حسینی می‌تواند از مطالب آن بهره ببرد.

از فلسفه عزاداری تا آداب حضور در مجلس

نخستین بخش کتاب به جایگاه عزاداری برای سیدالشهدا (ع) اختصاص دارد. نویسندگان با استناد به آیات، روایات و سخنان علما، نشان می‌دهند که عزاداری برای امام حسین (ع) تنها یک سنت تاریخی یا آیین مذهبی نیست، بلکه مدرسه‌ای برای تربیت انسان، زنده نگه داشتن ارزش‌های عاشورا و تقویت پیوند مؤمنان با اهل‌بیت (ع) است.

در ادامه، توصیه‌هایی برای عزاداران ارائه می‌شود؛ توصیه‌هایی که هدف آن‌ها افزایش بهره معنوی از مجالس حسینی است. کتاب بر این نکته تأکید می‌کند که حضور در هیئت، زمانی اثرگذار خواهد بود که با معرفت، اخلاص و توجه قلبی همراه باشد.

در این بخش، مخاطب با نکاتی آشنا می‌شود که شاید کمتر در کتاب‌های مشابه به آن‌ها پرداخته شده باشد؛ از آداب ورود به مجلس عزا گرفته تا حفظ احترام مجلس، توجه به نیت و تلاش برای ایجاد تحول درونی.

خدمت؛ عبادتی که گاهی دیده نمی‌شود

یکی از بخش‌های متفاوت کتاب، مطالب مربوط به خدمت در مجالس عزاداری است. در نگاه نویسندگان، خدمت به عزاداران امام حسین (ع) تنها به مسئولان هیئت یا مداحان محدود نیست؛ بلکه هر فرد، حتی با کوچک‌ترین کار، می‌تواند سهمی در برپایی مجلس سیدالشهدا (ع) داشته باشد.

نمونه‌ای که در کتاب آمده، به‌خوبی این نگاه را نشان می‌دهد؛ برداشتن یک استکان چای، جفت کردن کفش‌های عزاداران، جارو کردن حسینیه، شستن ظروف یا نصب پرچم عزای امام حسین (ع)، همگی می‌توانند مصداق خدمت باشند؛ خدمتی که اگر با نیت الهی انجام شود، ارزش و پاداش فراوانی خواهد داشت.

این نگاه، یکی از ویژگی‌های برجسته «حسینیه» است؛ زیرا خدمت را از یک فعالیت ظاهری، به عملی معنوی و تربیتی تبدیل می‌کند.

روایتی مستند از مقتل و زیارت اربعین

در بخش دیگری از کتاب، گزیده‌هایی از مقتل امام حسین (ع) آورده شده است. این بخش، با نثری روان و مستند، مخاطب را با بخشی از وقایع عاشورا آشنا می‌کند و تلاش دارد تصویری دقیق و مستند از این حادثه بزرگ ارائه دهد.

پس از آن، کتاب به موضوع زیارت اربعین می‌پردازد؛ زیارتی که در فرهنگ شیعه جایگاهی ویژه دارد و در سال‌های اخیر به بزرگ‌ترین اجتماع مذهبی جهان تبدیل شده است.

نویسندگان با استناد به روایات، فضیلت‌ها و آثار معنوی زیارت اربعین را بیان کرده و به این نکته اشاره می‌کنند که این زیارت، تنها یک سفر نیست، بلکه فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های عاشورا و تقویت پیوند با مکتب اهل‌بیت (ع) به شمار می‌رود.

سخنان دو استاد اخلاق در یک مجموعه

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های «حسینیه»، گردآوری بیانات دو تن از استادان برجسته اخلاق، آیت‌الله محمدعلی جاودان و آیت‌الله حق‌شناس است.

مطالب مربوط به آیت‌الله جاودان، از سخنرانی‌های ایشان، مطالب منتشرشده در پایگاه رسمی و نیز کتاب‌های «رهنمای طریق» و «حدیث اندرز» استخراج شده است. همچنین بخش‌هایی از سخنان آیت‌الله حق‌شناس نیز در کتاب آمده تا مخاطب با نگاه این دو استاد اخلاق درباره قیام امام حسین (ع)، فلسفه عزاداری و شیوه حضور در مجالس حسینی آشنا شود.

وجود ترجمه احادیث و توضیحات تکمیلی در پاورقی‌ها نیز باعث شده کتاب برای طیف گسترده‌ای از مخاطبان، حتی کسانی که آشنایی تخصصی با متون دینی ندارند، قابل استفاده باشد.

«حسینیه» از جمله آثاری است که پیچیدگی‌های رایج برخی کتاب‌های مذهبی را ندارد. زبان کتاب روان، ساده و قابل فهم است و نویسندگان تلاش کرده‌اند مطالب را بدون اصطلاحات دشوار و با بیانی کاربردی ارائه کنند. همین ویژگی باعث شده کتاب علاوه بر مخاطبان مذهبی، برای جوانان، خادمان هیئت‌ها و کسانی که می‌خواهند آشنایی بیشتری با فرهنگ عزاداری پیدا کنند نیز خواندنی باشد.

کتابی برای محرم و فراتر از آن

اگرچه موضوع اصلی کتاب به محرم، عزاداری و اربعین مربوط می‌شود، اما مطالب آن محدود به ایام خاصی از سال نیست. بسیاری از توصیه‌های اخلاقی، تربیتی و معرفتی کتاب، در تمام طول سال قابل استفاده هستند و می‌توانند در زندگی فردی و اجتماعی مخاطب اثرگذار باشند.

«حسینیه» می‌کوشد یادآوری کند که ارتباط با امام حسین (ع) تنها در چند روز محرم خلاصه نمی‌شود؛ بلکه می‌تواند به شیوه‌ای از زندگی تبدیل شود؛ شیوه‌ای که در آن اخلاص، خدمت، مسئولیت‌پذیری و محبت به اهل‌بیت (ع) جایگاه ویژه‌ای دارد.

از همین رو، این اثر را می‌توان بیش از آنکه صرفاً کتابی درباره عزاداری دانست، راهنمایی برای شناخت بهتر فرهنگ حسینی و آداب حضور در مکتب سیدالشهدا (ع) به شمار آورد؛ کتابی که تلاش می‌کند نشان دهد حتی کوچک‌ترین خدمت در مسیر عزای امام حسین (ع)، اگر با نیت خالص انجام شود، می‌تواند ارزش و اثری ماندگار داشته باشد.

در بخشی از کتاب می‌خوانیم:

هر کاری در عزاداری حضرت حسین می‌توانید بکنید. مثلاً شما جلویت یک استکان است. استکان چایی است. یک آقایی آمد استکان را ببرد. شما استکان را از اینجا بلند کن و بده دست او. [به] همین مقدار اسمت جزء خدمتگزاران حضرت نوشته می‌شود. کفش‌ جفت‌ کردن، جارو کردن، استکان شستن، چایی ریختن، چایی دم کردن و … . حالا بالخصوص وقتی همه از این مجلس رفتند! اینجا کف زمین آشغال هست. هیچ‌کس هم نیست به او بارک‌الله بگوید. همه رفتند. دیگر هیچ‌کسی بله و بارک‌الله به او نمی‌گوید. جارو کن. این مثال بود. هر کاری ممکن است. حتی یک ذره. مثلاً یک دانه پرچم از این پرچم‌های کوچک بزنید بالای در خانه‌تان. یک پرچم. همه‌اش حساب می‌شود.

کتاب«حسینیه» نوشته محمدعلی جاودان در ۱۲۸صفحه و از سوی انتشارات واژه پرداز اندیشه منتشر شده است.