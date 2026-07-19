روایت پیوند علم و اقتصاد مردمی در سواحل بوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب سرگذشت الهام‌بخش دکتر جاوید اسفندیاری، مدیر یک شرکت دانش‌بنیان در استان بوشهر را به تصویر می‌کشد که موفق شده است با تکیه بر دانش بومی و مشارکت واقعی جامعه محلی، مدلی کارآمد از اقتصاد تعاونی را پایه‌گذاری کند.

«کافه جلبک» که توسط «خانه هنر و رسانه پیشرفت» تهیه شده، حاصل گفتگوهای پژمان عرب با دکتر جاوید اسفندیاری است و تدوین آن را فرزانه غلامشاهی بر عهده داشته است. این اثر در ۱۱۲ صفحه به بررسی چگونگی اتصال یک ایده پیچیده علمی به معیشت و سفره‌های مردم یک روستا می‌پردازد.

داستان کتاب از دوران نوجوانی دکتر اسفندیاری در محیط روستا آغاز می‌شود؛ روایتی از یک دغدغه قدیمی که پس از تحصیلات عالی او در رشته بیوتکنولوژی و کسب تجربه در حوزه پرورش جلبک، به یک ایده بزرگ تبدیل می‌شود. اسفندیاری با بازگشت به زادگاهش و در میان گذاشتن این طرح علمی با اهالی روستا، مسیر پرفرازونشیب یک اقدام مردمی و دانش‌بنیان را کلید می‌زند؛ مسیری که تبلور عینی پیوند علم، اعتماد محلی و کار جمعی است.

از نقاط عطف این مجموعه دانش‌بنیان که بر پایه اقتصاد مردمی شکل گرفته، افتتاح رسمی آن در سال ۱۴۰۱ است که طی یک ارتباط زنده تصویری توسط رئیس‌جمهور شهید، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، صورت گرفت.

کتاب «کافه جلبک» هم‌اکنون توسط انتشارات راه‌یار دسترس عموم علاقه‌مندان و مخاطبان بازار نشر قرار دارد. علاقه‌مندان جهت تهیه این کتاب، می‌توانند از طریق تارنما یا صفحات مجازی ناشر به نشانی rahyarpub.ir اقدام کنند.