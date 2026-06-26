وقتی خون حسین(ع) با خون سیاوش درآمیخت؛ خوانشی از غزل عاشورایی منزوی

خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب، طاهره طهرانی: حسین منزوی، شاعری زنجانی که دل در گرو مهر ایران دارد، اشعاری درباره عاشورا دارد. امام حسین(ع) برای او فقط یک چهره‌ی مذهبی نیست؛ او به‌صورت نمادِ ایرانِ اخلاقی و تاریخی هم دیده می‌شود، یعنی پیوندی میان کربلا و حافظۀ ایرانی برقرار می‌شود. این نگاه باعث می‌شود عاشورا در شعر او از یک واقعه‌ی صرفاً دینی فراتر برود و به بخشی از هویت فرهنگی و حماسی ایرانی بدل شود.

منزوی در خوانش معروفترین غزل عاشورایی‌اش، کربلا را به زبان حماسه و سرنوشت تاریخی بیان می‌کند، و همین لحن به او اجازه می‌دهد امام حسین(ع) را در امتداد آرمان‌های ایرانیِ عزت، آزادگی و مقاومت نشان دهد. در این چارچوب، ایران صرفا یک پس‌زمینه نیست، بلکه سرزمینی است که معنای عاشورا را در حافظه جمعی خود جذب کرده است:

ای خون اصیلت به شتک‌ها ز غدیران

افشانده شرف‌ها به بلندای دلیران



جاری شده از کرب و بلا آمده وآنگاه

آمیخته با خون سیاووش در ایران



تو اختر سرخی که به انگیزه تکثیر

ترکید بر آیینه خورشید ضمیران



ای جوهر سرداری سرهای بریده

وی اصل نمیرندگی نسل نمیران



خرگاه تو می‌سوخت در اندیشه تاریخ

هر بار که آتش زده شد بیشه شیران



آن شب چه شبی بود که دیدند کواکب

نظم تو پراکنده و اردوی تو ویران؟



و آن روز که با بیرقی از یک سر بی‌تن

تا شام شدی قافله‌سالار اسیران



تا باغ شقایق بشوند و بشکوفند

باید که ز خون تو بنوشند کویران



تا اندکی از حق سخن را بگزارند

باید که به خونت بنگارند دبیران



حد تو رثا نیست عزای تو حماسه‌ست

ای کاسته‌ شأن تو از این معرکه‌گیران

مصرع اول بیت پایانی شعر «حد تو رثا نیست، عزای تو حماسه است»؛ این یعنی امام حسین در نظر او به جای آنکه فقط موضوع سوگ باشد، الگویی برای حماسه و ایستادگی است. از همین رو، اشاره به ایران در این نوع شعرها بیشتر از جنسِ هم‌نشینی معنوی است تا یک ارجاع سیاسی یا جغرافیایی ساده. رابطه‌ای که منزوی می‌سازد، رابطه‌ی «امام حسین = حافظه‌ حماسی ایرانی» است، نه صرفاً «امام حسین در یک متن فارسی». به بیان دیگر، او عاشورا را در متن فرهنگ ایرانی می‌نشاند و از امام حسین علیه السلام چهره‌ای می‌سازد که برای ایرانیان هم مرجع عاطفی است و هم الگوی اخلاقی.

شعر منزوی مرثیه‌ای صرف برای امام حسین(ع) نیست، بلکه عاشورا را به‌مثابه یک حقیقت تاریخی و هویتی بازمی‌سازد. شاعر از همان آغاز، خون و شرف را در کنار هم می‌نشاند و از غدیر تا کرب و بلا، به ایران یک خط پیوسته ترسیم می‌کند؛ خطی که در آن ولایت، مظلومیت و شهادت و حماسه به هم می‌رسند. در این نگاه، واقعه‌ کربلا ادامه‌ منطقیِ همان حقیقتی است که در غدیر آغاز شده بود و در عاشورا به اوج می‌رسد، و در ایران بارها تکرار می‌شود.

شعر بر این اندیشه استوار است که شهادت پایان راه نیست، بلکه راهی برای بقا و تکثیر حقیقت است. تعبیرهایی مانند «اصل نمیرندگی» و «برای اندکی از حق سخن را بگزارند / باید که به خونت بنگارند دبیران» نشان می‌دهد که خون شهید، سند حقانیت و عامل زنده‌ماندن پیام اوست. به همین دلیل، شاعر امام حسین(ع) را نه در مقام یک سوگ‌چهره، بلکه در مقام مظهر حیاتِ حق، سرداریِ معنوی و استمرار نسلِ نمیرندگان تصویر می‌کند.

شعر به‌روشنی به رخدادهای اصلی عاشورا اشاره دارد: شبِ پیش از نبرد، پراکندگی سپاه، شهادت یاران، اسارت اهل‌بیت و حرکت کاروان تا شام. با این حال، شاعر این رویدادها را در سطح گزارش تاریخی نگه نمی‌دارد، بلکه از آن‌ها تصویری نمادین می‌سازد؛ جایی که «خرگاه»، «کواکب»، «بیرق» و «قافله» همگی نشانه‌هایی از فروپاشی ظاهری و تداوم معنوی‌اند. در نتیجه، شکست نظامی به پیروزی اخلاقی و تاریخی تبدیل می‌شود.

منزوی در این شعر با پیوند دادن خون حسین(ع) به «خون سیاوش»، عاشورا را در حافظه‌ی اسطوره‌ای ایران نیز جای می‌دهد. این هم‌نشینی، شهادت را به الگویی فراتر از یک حادثه‌ مذهبی تبدیل می‌کند؛ جمع‌بندی شعر نیز همین معنا را تثبیت می‌کند: «حد تو رثا نیست، عزای تو حماسه‌ست»؛ عاشورا در این متن، هم مصیبت است و هم شکوه، هم سوگ است و هم مکتب. الگویی که در آن بی‌گناهیِ کشته‌شده، از دل خون، رویش و حیات می‌آفریند.