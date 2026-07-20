به گزارش خبرنگار مهر، نشست نظری «چالش‌های نگارش ادبی درباره عاشورا» با محوریت نقد و بررسی کتاب «شهادت‌نامه حسین(ع) و شهیدان کربلا» از تازه‌ترین آثار انتشارات به‌نشر، برگزار خواهد شد.

در این نشست، حمید بابایی دبیری جلسه را بر عهده دارد و دکتر سعید طاووسی، کارشناس تاریخ، و امیر خداوردی، کارشناس ادبی، ضمن نقد و بررسی این اثر، به واکاوی چالش‌های نگارش ادبی درباره عاشورا و ضرورت بهره‌گیری از منابع معتبر در خلق آثار عاشورایی خواهند پرداخت.

کتاب «شهادت‌نامه حسین(ع) و شهیدان کربلا» اثری از انتشارات به‌نشر نوشته محمدهادی زاهدی است که با تکیه بر کهن‌ترین و معتبرترین منابع قرن سوم و چهارم هجری، روایتی مستند و دقیق از نهضت عاشورا ارائه می‌کند.

در این اثر، سیر تاریخی واقعه کربلا از ماجرای ولیعهدی یزید تا شهادت امام حسین(ع) و یاران باوفایش، بر اساس مقتل شیخ صدوق در کتاب «الامالی» و به دور از نقل‌های ضعیف و غیرمعتبر بازخوانی می‌شود.

نشست نظری «چالش‌های نگارش ادبی درباره عاشورا» روز سه‌شنبه ۳۰ تیرماه، ساعت ۱۶، در تهران، خیابان استاد نجات‌الهی، کوچه رضا مقدسی، پلاک ۱۸، ساختمان خبرگزاری مهر برگزار می‌شود.