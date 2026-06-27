به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر مستند، داستان رفقایی را روایت می‌کند که پس از شهادت دوست صمیمی‌شان، شهید حسن قاسمی دانا در سوریه، تصمیمی بزرگ می‌گیرند. آن‌ها به پیشنهاد یکی از دوستانشان (که پیش از آن‌ها با هویت افغانستانی خود را به سوریه رسانده بود)، آستین همت را بالا می‌زنند تا با تهیه شناسنامه و مدارک هویتی جدید، تحت عنوان مدافعان حرم افغانستانی راهی منطقه شوند؛ هجرت پنهانی که آغازگر یک مسیر پر از تعلیق، کشمکش و حماسه می‌شود.

کتاب «آن دوازده نفر» با قلمی پرکشش به جزییات حضور این جوانان در پادگان آموزشی می‌پردازد؛ جایی که این رزمندگان با وجود اینکه خود همگی از مربیان مجرب آموزش نظامی بودند، دوره‌ای یک‌ماهه و بسیار سخت را تحمل می‌کنند. اما بروز برخی شوخ‌طبعی‌ها و اصطکاک میان آن‌ها و مسئولان پادگان، در ابتدا مانع از اعزام گروهی‌شان به سوریه می‌شود؛ اتفاقی که مسیر اصرار و پیگیری آن‌ها را تغییر می‌دهد.

بخش دیگری از این اثر، روایتگر تلاش‌های انفرادی و دونفره این جوانان و رایزنی‌های گسترده آنان با مقامات ارشد نظامی است. آوازه این لابی‌ها و اصرار خستگی‌ناپذیر سرانجام به گوش فرمانده لشکر قدس می‌رسد و حاج قاسم به شوخی لقب «۱۲خبیث» را به این گروه پرجنب‌وجوش اختصاص می‌دهد.

در نهایت این اثر، به ثمر نشستن تلاش‌های این جمع و حضور چندباره و نوبتی آنان در جبهه سوریه را به تصویر می‌کشد؛ سفرهایی پر از خاطره و حادثه که در جریان رفت‌وآمدهای متعدد به جبهه مقاومت، سرانجام با شهادت ۶ تن از این گروه ۱۲ نفره، به نقطه اوج خود می‌رسد.