به گزارش خبرنگار مهر، ثبت تجربه‌های موفق صنعتی و مستندنگاری دستاوردهای ملی، یکی از حلقه‌های مفقوده در مسیر تقویت خودباوری جامعه است. کتاب «کویرتایر» تلاشی است برای پر کردن این خلأ؛ اثری که نشان می‌دهد چگونه یک مجموعه تولیدی توانسته است در شرایط دشوار و با تکیه بر دانش بومی، به الگویی موفق از «مدیریت و پیشرفت» تبدیل شود. میلاد حبیبی، نویسنده این اثر، با دوری از نگاه‌های صرفاً تبلیغاتی، تلاش کرده است تا روایتی واقعی و ملموس از چالش‌ها و پیروزی‌های این مجموعه ارائه دهد. هم‌زمان با طی شدن مراحل نهایی چاپ و در آستانه ورود این کتاب به بازار نشر، با او درباره ضرورت‌های روایتگری در عرصه صنعت و ویژگی‌های متمایز این اثر به گفت‌وگو پرداخته‌ایم.

حبیبی، از نگارش اثر جدید خود درباره کارخانه کویرتایر به‌عنوان شاخص‌ترین دستاورد منطقه خراسان جنوبی خبر داد و گفت: موضوع روایت کارخانه کویرتایر به‌عنوان یک مرکز روایت پیشرفتی از طرف حوزه هنری بیرجند پیشنهاد شد. از آن‌جایی که کارخانه کویرتایر یکی از شاخص‌ترین، اصلی‌ترین و برجسته‌ترین دستاوردهای منطقه خراسان جنوبی و شهر بیرجند است، پس از برگزاری جلسه‌ای با مدیرعامل کارخانه، مهندس زینلی و بازدید از کارخانه، به این نتیجه رسیدیم این کارخانه ظرفیت بسیار خوبی برای روایت پیشرفت دارد و روایت آن را آغاز کردیم.

نویسنده فعال در حوزه روایت پیشرفت، با اشاره به روند ایجاد این کارخانه در سال‌های پایانی جنگ بیان کرد: نقطه شروع ایجاد این کارخانه به دهه شصت بازمی‌گردد؛ دورانی که کشور درگیر سال‌های پایانی جنگ بود. در آن مقطع تعدادی از نیروهای انقلابی به این نتیجه رسیدند که جنگ به تدریج رو به پایان است و باید توسعه و آبادانی منطقه را شروع کرد. در آن سال‌ها، منطقه بیرجند واقعاً منطقه محرومی بود و مردم به جز کشاورزی و دامداری که آن هم خیلی محدود انجام می‌شد کسب و کار یا منبع درآمد پایداری نداشتند. به همین دلیل، تعدادی از افراد شاخص منطقه از جمله آیت‌الله ربانی که می‌توان گفت امام جمعه بیرجند بود، به این فکر افتادند که کارخانه‌ای راه‌اندازی کنند.

وی افزود: در آن دوره نیازمندی‌های کشور مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت مشخص شد که تایر و سیمان از اصلی‌ترین نیازهای کشور هستند. ابتدا با حمایت‌های مردمی سرمایه‌ی اولیه را فراهم کردند و به‌تدریج این کارخانه را ایجاد کردند. در ابتدای کار نیز خط تولید کارخانه وارداتی بود؛ چرا که تولید تایر کاری فناورانه، دشوار و دارای حساسیت بالایی است. به همین جهت، در ابتدا خط تولید را از خارج وارد کردند و سپس به مرور زمان آن را توسعه دادند و بومی‌سازی ‌کردند. درحال‌حاضر این کارخانه در بیرجند حدود ۲۵ درصد از تایر مورد نیاز کشور را تولید می‌کند و از نظر کیفیت نیز می‌توان گفت جزو تولیدکننده‌های برتر تایر کشور است. علاوه بر این صادرات گسترده‌ای نیز به کشورهای منطقه دارد.

میلاد حبیبی در پایان به روند نگارش و انتشار کتاب اشاره و تصریح کرد: انجام مصاحبه و تحقیقات کتاب به پایان رسیده و نگارش آن نیز انجام شده است. در حال حاضر، مشغول انجام یک‌سری اصلاحات نهایی روی کتاب هستیم تا برای چاپ آماده شود. اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، تا حدود دو ماه آینده کتاب را به چاپ خواهیم رساند.