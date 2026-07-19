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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۹:۲۹

جنگلداری اجتماعی در آستانه فاز اجرایی است

جنگلداری اجتماعی در آستانه فاز اجرایی است

چالوس- معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از نهایی شدن مقدمات اجرای سند جنگلداری اجتماعی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کامران پورمقدم صبح یکشنبه در جلسه شورای معاونان با تشریح آخرین برنامه‌های حوزه جنگل، اظهار کرد: فرآیند انتخاب مشاور ملی طرح جنگلداری اجتماعی به پایان رسیده و با تکمیل مراحل ابلاغ سند، زمینه اجرای عملیاتی این برنامه در کشور فراهم می‌شود.

وی با اشاره به روند اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت افزود: در این طرح، نوع گونه‌های قابل کاشت، محل اجرای عملیات و مسئولیت دستگاه‌های مشارکت‌کننده به‌صورت دقیق مشخص شده و بر اساس ظرفیت عرصه‌ها، نقشه‌های اجرایی، تفاهم‌نامه‌ها و سهم هر یک از شرکای اجرایی تدوین و ابلاغ شده است.

معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور همچنین از تداوم اقدامات احیایی در پارک جنگلی چیتگر و عرصه‌های آسیب‌دیده پیرامون تهران خبر داد و گفت: تأمین آب، آبیاری، کف‌شکنی چاه‌ها و بازسازی درختان خشک‌شده در دستور کار قرار دارد و این عملیات به‌صورت مستمر دنبال می‌شود.

پورمقدم توسعه پارک‌های جنگلی و اجرای طرح «پارک زندگی» در شهرهای مختلف کشور را از دیگر برنامه‌های این معاونت برشمرد و افزود: مکان‌یابی این پروژه‌ها انجام شده و ۳۳ پارک جنگلی خارج از شمال کشور نیز با تهیه طرح‌ها و نقشه‌های اجرایی برای واگذاری به بخش خصوصی آماده شده‌اند.

وی با اشاره به بازنگری نظام نظارت بر پروژه‌های منابع طبیعی گفت: فرم‌های نظارتی و دستورالعمل‌های مربوط به ناظران به‌روزرسانی شده تا اجرای طرح‌ها با دقت، انسجام و اثربخشی بیشتری انجام شود.

معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در پایان، ابلاغ نهایی سند جنگلداری اجتماعی، تأمین اعتبارات مناطق پایلوت و تسریع در انعقاد تفاهم‌نامه با وزارت نیرو برای استفاده از پساب و آب‌های نامتعارف در اجرای طرح زراعت چوب را از مهم‌ترین اولویت‌های پیش‌روی این معاونت عنوان کرد.

کد مطلب 6892222

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