جنگلداری اجتماعی در آستانه فاز اجرایی است

به گزارش خبرنگار مهر، کامران پورمقدم صبح یکشنبه در جلسه شورای معاونان با تشریح آخرین برنامههای حوزه جنگل، اظهار کرد: فرآیند انتخاب مشاور ملی طرح جنگلداری اجتماعی به پایان رسیده و با تکمیل مراحل ابلاغ سند، زمینه اجرای عملیاتی این برنامه در کشور فراهم میشود.
وی با اشاره به روند اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت افزود: در این طرح، نوع گونههای قابل کاشت، محل اجرای عملیات و مسئولیت دستگاههای مشارکتکننده بهصورت دقیق مشخص شده و بر اساس ظرفیت عرصهها، نقشههای اجرایی، تفاهمنامهها و سهم هر یک از شرکای اجرایی تدوین و ابلاغ شده است.
معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور همچنین از تداوم اقدامات احیایی در پارک جنگلی چیتگر و عرصههای آسیبدیده پیرامون تهران خبر داد و گفت: تأمین آب، آبیاری، کفشکنی چاهها و بازسازی درختان خشکشده در دستور کار قرار دارد و این عملیات بهصورت مستمر دنبال میشود.
پورمقدم توسعه پارکهای جنگلی و اجرای طرح «پارک زندگی» در شهرهای مختلف کشور را از دیگر برنامههای این معاونت برشمرد و افزود: مکانیابی این پروژهها انجام شده و ۳۳ پارک جنگلی خارج از شمال کشور نیز با تهیه طرحها و نقشههای اجرایی برای واگذاری به بخش خصوصی آماده شدهاند.
وی با اشاره به بازنگری نظام نظارت بر پروژههای منابع طبیعی گفت: فرمهای نظارتی و دستورالعملهای مربوط به ناظران بهروزرسانی شده تا اجرای طرحها با دقت، انسجام و اثربخشی بیشتری انجام شود.
معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در پایان، ابلاغ نهایی سند جنگلداری اجتماعی، تأمین اعتبارات مناطق پایلوت و تسریع در انعقاد تفاهمنامه با وزارت نیرو برای استفاده از پساب و آبهای نامتعارف در اجرای طرح زراعت چوب را از مهمترین اولویتهای پیشروی این معاونت عنوان کرد.
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