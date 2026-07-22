به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، امیرحسین نظری، سخنگوی فراکسیون محیطزیست مجلس با هشدار نسبت به تشدید تخریب جنگلها، تغییر کاربری اراضی و بهرهبرداری بیرویه از منابع طبیعی شمال کشور، گفت: حفاظت از اکوسیستمهای شمال تنها با مشارکت مردم محلی محقق نمیشود و دولت باید با اجرای دقیق قوانین، تقویت نظارت و مدیریت یکپارچه منابع طبیعی، از ادامه روند تخریب جلوگیری کند.
سخنگوی فراکسیون محیطزیست مجلس شورای اسلامی، با اشاره به هشدار کارشناسان درباره وضعیت منابع طبیعی شمال کشور، گفت: جنگلهای هیرکانی، تالابها و اکوسیستمهای شمال، سرمایههای ملی و بیننسلی هستند و هرگونه تخریب یا بهرهبرداری غیرکارشناسی از این منابع، آثار جبرانناپذیری بر محیطزیست، اقتصاد و امنیت زیستی کشور خواهد داشت.
وی افزود: متأسفانه در سالهای اخیر شاهد افزایش تغییر کاربری اراضی، ساختوسازهای غیرمجاز، برداشت بیرویه از منابع طبیعی و فشار مضاعف بر زیستبومهای شمال کشور هستیم؛ موضوعی که اگر مدیریت نشود، میتواند خسارتهای گستردهای به همراه داشته باشد.
سخنگوی فراکسیون محیطزیست مجلس با تأکید بر اینکه قوانین مناسبی در حوزه حفاظت از منابع طبیعی وجود دارد، تصریح کرد: مسئله اصلی، اجرای دقیق قوانین و هماهنگی میان دستگاههای مسئول است. باید از اقدامات جزیرهای فاصله گرفت و مدیریت یکپارچه منابع طبیعی در دستور کار قرار گیرد.
نظری ادامه داد: مشارکت جوامع محلی، تشکلهای مردمنهاد و فعالان محیطزیست یکی از ارکان موفقیت در حفاظت از منابع طبیعی است. تجربه نشان داده هرجا مردم در تصمیمگیری و مدیریت منابع طبیعی نقش داشتهاند، نتایج پایدارتری حاصل شده است.
نماینده مردم رامهرمز و رامشیر در مجلس دوازدهم، با اشاره به ضرورت فرهنگسازی در حوزه محیطزیست، گفت: آموزش عمومی و ارتقای فرهنگ حفاظت از طبیعت باید از مدارس، دانشگاهها و رسانهها آغاز شود، زیرا بدون تغییر نگرش عمومی، نمیتوان انتظار داشت روند تخریب منابع طبیعی متوقف شود.
سخنگوی فراکسیون محیطزیست مجلس همچنین بر حمایت از جنگلبانان و محیطبانان تأکید کرد و افزود: این نیروها در خط مقدم حفاظت از منابع طبیعی قرار دارند و لازم است از نظر تجهیزات، امکانات، امنیت شغلی و حمایتهای قانونی تقویت شوند.
نظری با بیان اینکه فراکسیون محیطزیست مجلس موضوع حفاظت از جنگلها و منابع طبیعی را با جدیت دنبال میکند، یادآور شد: از دستگاههای اجرایی انتظار میرود با برخورد قاطع با تخلفات، جلوگیری از تغییر کاربریهای غیرقانونی و اجرای برنامههای حفاظتی، از سرمایههای طبیعی کشور صیانت کنند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: حفاظت از محیطزیست یک مسئولیت ملی است و تحقق آن نیازمند همکاری دولت، مجلس، قوه قضائیه، تشکلهای مردمنهاد و مردم است؛ چرا که حفظ منابع طبیعی امروز، تضمینکننده کیفیت زندگی نسلهای آینده خواهد بود.
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