محکومیت قاچاقچی سیگار در قزوین به پرداخت بیش از ۷ میلیارد جزای نقدی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی سبزی اظهار کرد: پرونده حمل و نگهداری ۲ هزار و ۳۱۶ بسته سیگار خارجی به ارزش ۳ میلیارد و ۶۷۲ میلیون ریال در شعبه ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی قزوین بررسی شد.

رئیس شعبه پنجم اداره کل تعزیرات حکومتی قزوین افزود: شعبه با بررسی مستندات موجود، تخلف انتسابی را محرز دانست و علاوه بر ضبط کالای کشف‌شده، متخلف را به پرداخت ۷ میلیارد و ۳۴۴ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

وی با تأکید بر برخورد قاطع با قاچاق کالا، به‌ویژه فرآورده‌های دخانی، تصریح کرد: برای حفظ سلامت عمومی و صیانت از حقوق شهروندان، با هرگونه خرید، فروش، حمل و نگهداری کالاهای خارج از روال قانونی و قاچاق برخورد قانونی خواهد شد.

سبزی از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلفات مرتبط با قاچاق کالا، موضوع را از طریق سامانه ارتباطی تعزیرات حکومتی یا مراجعه حضوری به این اداره کل گزارش کنند.