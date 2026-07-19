اعلام تعرفه جدید خدمات شالیکوبی در مازندران

رحیم شهیدی‌پور در گفت وگو با خبرنگار مهر از نهایی شدن نرخ خدمات شالیکوبی در این شهرستان برای سال زراعی ۱۴۰۵ خبر داد و اظهار کرد: تعرفه‌های جدید پس از برگزاری نشست مشترک با حضور دستگاه‌های اجرایی، نهادهای نظارتی و نمایندگان صنف شالیکوبی‌داران و بررسی کارشناسی شرایط تولید، به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه کاهش هزینه‌های تولید و حمایت از شالیکاران از مهم‌ترین اهداف این تصمیم است، افزود: بر اساس نرخنامه مصوب، کارمزد تبدیل شلتوک برداشت مستقیم در واحدهای مدرن به ازای هر کیلوگرم ۸ هزار و ۳۵۰ تومان و در واحدهای سنتی ۷ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است. همچنین تعرفه تبدیل شلتوک خشک‌شده در واحدهای مدرن ۸ هزار تومان و در واحدهای سنتی ۷ هزار و ۲۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم خواهد بود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل با تأکید بر اجرای کامل این مصوبه گفت: تمامی واحدهای شالیکوبی موظف هستند نرخنامه مصوب را در محل فعالیت خود نصب کنند و دریافت هرگونه مبلغ خارج از تعرفه‌های تعیین‌شده، تخلف صنفی محسوب می‌شود.

شهیدی‌پور ادامه داد: ثبت موجودی انبارها در سامانه جامع تجارت و سامانه انبارها نیز برای تمامی شالیکوبی‌ها الزامی است و بازرسان به‌صورت مستمر بر اجرای این الزامات و رعایت قوانین صنفی نظارت خواهند داشت.

وی از تشکیل اکیپ‌های ویژه نظارتی در فصل فعالیت شالیکوبی‌ها خبر داد و افزود: کشاورزان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۴ وزارت صمت و شماره ۱۳۵ تعزیرات حکومتی گزارش کنند تا در سریع‌ترین زمان رسیدگی شود.