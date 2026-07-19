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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۹:۲۳

اعلام تعرفه جدید خدمات شالیکوبی در مازندران

اعلام تعرفه جدید خدمات شالیکوبی در مازندران

بابل- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل از تصویب و ابلاغ تعرفه جدید خدمات شالیکوبی برای سال زراعی ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: این نرخ‌ها با هدف حمایت از شالیکاران تعیین شد.

رحیم شهیدی‌پور در گفت وگو با خبرنگار مهر از نهایی شدن نرخ خدمات شالیکوبی در این شهرستان برای سال زراعی ۱۴۰۵ خبر داد و اظهار کرد: تعرفه‌های جدید پس از برگزاری نشست مشترک با حضور دستگاه‌های اجرایی، نهادهای نظارتی و نمایندگان صنف شالیکوبی‌داران و بررسی کارشناسی شرایط تولید، به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه کاهش هزینه‌های تولید و حمایت از شالیکاران از مهم‌ترین اهداف این تصمیم است، افزود: بر اساس نرخنامه مصوب، کارمزد تبدیل شلتوک برداشت مستقیم در واحدهای مدرن به ازای هر کیلوگرم ۸ هزار و ۳۵۰ تومان و در واحدهای سنتی ۷ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است. همچنین تعرفه تبدیل شلتوک خشک‌شده در واحدهای مدرن ۸ هزار تومان و در واحدهای سنتی ۷ هزار و ۲۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم خواهد بود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل با تأکید بر اجرای کامل این مصوبه گفت: تمامی واحدهای شالیکوبی موظف هستند نرخنامه مصوب را در محل فعالیت خود نصب کنند و دریافت هرگونه مبلغ خارج از تعرفه‌های تعیین‌شده، تخلف صنفی محسوب می‌شود.

شهیدی‌پور ادامه داد: ثبت موجودی انبارها در سامانه جامع تجارت و سامانه انبارها نیز برای تمامی شالیکوبی‌ها الزامی است و بازرسان به‌صورت مستمر بر اجرای این الزامات و رعایت قوانین صنفی نظارت خواهند داشت.

وی از تشکیل اکیپ‌های ویژه نظارتی در فصل فعالیت شالیکوبی‌ها خبر داد و افزود: کشاورزان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۴ وزارت صمت و شماره ۱۳۵ تعزیرات حکومتی گزارش کنند تا در سریع‌ترین زمان رسیدگی شود.

کد مطلب 6892203

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