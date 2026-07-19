حجت الاسلام مجید میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نزدیک شدن ایام اربعین حسینی و آغاز موج تردد زائران، اظهار داشت: این سازمان با هدف خدمت‌رسانی هرچه بهتر به زائران اباعبدالله الحسین (ع)، برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای استقرار موکب‌های خود در مسیرهای منتهی به مرز مهران انجام داده است؛ ۱۲ موکب سازمان اوقاف در ورودی‌های چهارگانه شباب، ایوان، دره‌شهر و دهلران مستقر شده‌اند و خدمات خود را تا مهران و میدان اربعین ادامه خواهند داد.

وی با بیان اینکه هماهنگی‌های لازم با استان‌های معین از جمله گیلان، آذربایجان‌غربی، اصفهان، یزد، کردستان، خراسان‌شمالی و سمنان انجام شده، افزود: این استان‌ها با ارائه امکانات و تجهیزات، نقش مؤثری در پشتیبانی از موکب‌های سازمان اوقاف ایلام ایفا می‌کنند و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، ۸ آشپزخانه و کارخانه یخ، ۴ دستگاه نانوایی تمام اتوماتیک در این مسیرها راه‌اندازی خواهد شد تا زائران با کمترین دغدغه، خدمات تغذیه‌ای و رفاهی مورد نیاز خود را دریافت کنند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه ایلام با اشاره به آزادسازی بیش از ۵ هزار متر مربع فضای اسکان برای زائران، تصریح کرد: خدمات رفاهی، اسکان و تغذیه، خدمات فرهنگی، پاسخگویی به سؤالات شرعی و توزیع اقلام فرهنگی با یاد امام شهید از دیگر برنامه‌های این سازمان در ایام اربعین است و تمامی تمهیدات لازم برای میزبانی شایسته از عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) اندیشیده شده است.

میرزایی در پایان با تأکید بر اینکه موکب‌های سازمان اوقاف با رویکرد فرهنگی و خدمت‌رسانی مردمی در مسیر اربعین فعالیت می‌کنند، خاطرنشان کرد: امیدواریم با همکاری و همراهی همه دستگاه‌ها، امسال نیز شاهد برگزاری باشکوه و بی‌نظیر این رویداد عظیم و خدمت‌رسانی مطلوب به زائران باشیم.