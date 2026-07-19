دستور وزیر علوم برای بررسی جابجایی یکی از کارکنان دانشگاه علامه

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از وزارت علوم در جلسه شورای معاونان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موضوع جابه‌جایی یکی از کارکنان دانشگاه علامه طباطبائی مورد بررسی قرار گرفت.

حسین سیمایی صراف وزیر علوم با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق و همه‌جانبه ابعاد این موضوع، فرامرز اکرمی، «سرپرست دفتر بازرسی و پاسخ‌گویی به شکایات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» را مأمور کرد تا ضمن بررسی همه جوانب پرونده، گزارش کامل و مستندی از روند رسیدگی و اقدامات انجام‌شده ارائه کند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تأکید کرد: ظلم خط قرمز ماست و سلیقه سیاسی یا ارزش‌های دینی نمی‌تواند بهانه‌ای برای تضییع حق باشد.