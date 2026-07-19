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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۷

دستور وزیر علوم برای بررسی جابجایی یکی از کارکنان دانشگاه علامه

دستور وزیر علوم برای بررسی جابجایی یکی از کارکنان دانشگاه علامه

وزیر علوم، مدیرکل دفتر بازرسی را مأمور بررسی جابه‌جایی یکی از کارکنان دانشگاه علامه طباطبائی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از وزارت علوم در جلسه شورای معاونان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موضوع جابه‌جایی یکی از کارکنان دانشگاه علامه طباطبائی مورد بررسی قرار گرفت.

حسین سیمایی صراف وزیر علوم با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق و همه‌جانبه ابعاد این موضوع، فرامرز اکرمی، «سرپرست دفتر بازرسی و پاسخ‌گویی به شکایات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» را مأمور کرد تا ضمن بررسی همه جوانب پرونده، گزارش کامل و مستندی از روند رسیدگی و اقدامات انجام‌شده ارائه کند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تأکید کرد: ظلم خط قرمز ماست و سلیقه سیاسی یا ارزش‌های دینی نمی‌تواند بهانه‌ای برای تضییع حق باشد.

کد مطلب 6892259
زهرا سیفی

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