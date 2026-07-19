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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۱

حملات موشکی سنگین روسیه علیه پایتخت اوکراین

حملات موشکی سنگین روسیه علیه پایتخت اوکراین

رسانه های خبری به حملات موشکی شدید و گسترده روسیه علیه پایتخت اوکراین اشاره کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، گزارش های رسانه ای حاکی از آن است که روسیه صبح امروز در جریان حملات موشکی گسترده خود مناطق مختلف کی یف پایتخت اوکراین و اطراف آن را هدف قرار داده است. در جریان این حملات یک تن کشته و ۱۳ تن دیگر زخمی شده اند. همچنین آتش سوزی هایی در اطراف شهر به راه افتاده است.

خبرگزاری رویترز نیز از شنیده شدن انفجارهای مهیب در قلب اوکراین خبر داد. همچنین گزارش شده که روسیه در این حملات از ۲۰ موشک بالستیک استفاده کرده است و برخی رسانه ها نیز به ۴۰ موشک بالستیک اشاره کرده اند.

نیروهای اوکراینی به دلیل کمبود ذخایر تسلیحاتی قادر به رهگیری این حملات موشکی نیستند. همچنین رسانه های روسی گزارش دادند که نیروهای این کشور در حال پیشروی در خارکیف و دونتسک هستند و کنترل منطقه ولوکخووسکوی را به دست گرفته اند.

کد مطلب 6892267

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