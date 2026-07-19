انفجارهای شدید پایتخت اوکراین را به لرزه درآورد

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های اوکراینی گزارش دادند که بامداد امروز چند انفجار شدید کی یف پایتخت این کشور را به لرزه درآورده است. همچنین هشدار حملات هوایی در چند منطقه از جمله وینیتسیا، دنیپروپتروفسک، ژیتومیر، کی یف، کرووهراد، پولتاوا، سومی، چرکاسی و چرنیهیف صادر شده است.

روز گذشته نیز وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد: حملات نیروهای مسلح روسیه به بنادر و کشتی‌های مرتبط با نیروهای مسلح اوکراین ادامه دارد.

براساس این بیانیه، یک کشتی باری حامل تدارکات نظامی اوکراین در نزدیکی جزیره ازمیینی و همچنین یک پرتابگر و یک خودروی حمل و بارگیری سامانه موشکی ساحلی نپتون-۲ در منطقه ریباکوفکا هدف قرار گرفتند.