خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: استاندارد، یکی از مهم‌ترین ابزارهای تضمین کیفیت، ایمنی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است. موضوعی که از تولید کالا و خدمات تا نظارت بر بازار، جایگاه‌های سوخت، آسانسورها و حتی شهربازی‌ها را در بر می‌گیرد. برای بررسی عملکرد اداره‌کل استاندارد خراسان جنوبی، اقدامات انجام‌شده در سه ماه گذشته و برنامه‌های پیش‌رو، گفتگویی با مصطفی بذری، مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی داریم.

در ابتدای گفت‌وگو، آماری از عملکرد اداره‌کل استاندارد در سه ماه گذشته ارائه کنید و بعد وارد سؤالات تخصصی‌تر شویم.

سازمان ملی استاندارد ایران مطابق قانون بر چهار رکن اساسی استوار است. نخستین و مهم‌ترین رکن، استانداردسازی و تدوین استانداردهای ملی است.

اهمیت تدوین استاندارد از این جهت است که مسیر و چارچوب حرکت برای دستیابی به کیفیت را مشخص می‌کند. همه دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های خصوصی و حتی سایر سازمان‌های نظارتی برای ارزیابی کیفیت باید بر اساس استانداردهای ملی عمل کنند.

تنها دستگاهی که اختیار تدوین استاندارد ملی را دارد، سازمان ملی استاندارد است. همان‌طور که رئیس‌جمهور در روز جهانی استاندارد اشاره کردند، استاندارد یک مسیر است؛ مسیری که پایان ندارد و همه باید در آن حرکت کنند. سازمان استاندارد نیز این مسیر را تعیین می‌کند.

در استان خراسان جنوبی تا پایان تیرماه بیش از ۱۰۵ استاندارد بازنگری و تدوین شده است. بازنگری به این معناست که استانداردهای قدیمی متناسب با فناوری، شیوه‌های تولید و نیازهای روز جامعه به‌روزرسانی می‌شوند.

سازمان استاندارد اکنون نزدیک به ۲۰ هزار استاندارد ملی در اختیار دارد که طی بیش از یک قرن فعالیت تدوین شده‌اند. سازمان استاندارد ایران نیز با پیشنهاد زنده‌یاد پروفسور حسابی پایه‌گذاری شد و در ابتدا بیشتر در حوزه اوزان و مقیاس‌ها فعالیت می‌کرد.

علاوه بر این، دوره‌های آموزشی متعددی برای مسئولان کنترل کیفیت، مدیران واحدهای تولیدی و همچنین دستگاه‌های اجرایی برگزار شده است. در سه ماه گذشته ۳۸۴ نفرساعت آموزش برای مدیران کنترل کیفیت و ۷۲۰ نفرساعت آموزش برون‌سازمانی برگزار شده است.

بخش عمده این آموزش‌ها مربوط به بتن و نحوه صحیح بتن‌ریزی، به‌ویژه بتن‌ریزی در هوای گرم بوده است؛ زیرا بتن از کالاهای مشمول استاندارد اجباری است و رعایت اصول آن نقش مهمی در ایمنی ساختمان‌ها دارد.

همین‌جا که درباره بتن صحبت کردید، یک سؤال مطرح می‌شود. مسئول رعایت استاندارد بتن چه کسی است؟ کسی که ساختمان را می‌سازد یا تولیدکننده بتن؟

تا مرحله عمل‌آوری بتن، مسئولیت بر عهده واحد تولیدکننده بتن است. تولیدکننده باید شرایط صحیح بتن‌ریزی را اعلام کند؛ برای مثال مشخص کند بتن‌ریزی باید در چه دمایی انجام شود.

معمولاً بتن‌ریزی در دمای کمتر از ۳۲ درجه توصیه می‌شود، اما امروز بسیاری از واحدهای تولیدی بتن با استفاده از فناوری‌های جدید، مانند به‌کارگیری یخ در فرآیند تولید، دمای بتن را کنترل می‌کنند تا هنگام بتن‌ریزی شرایط استاندارد حفظ شود.

به دلیل واکنش‌های شیمیایی داخل بتن، دمای آن به‌طور طبیعی چند درجه بیشتر از محیط است، بنابراین باید از ابتدا دمای مناسبی برای آن در نظر گرفته شود. اگر این الزامات رعایت شود، بتن مقاومت لازم را کسب خواهد کرد و استانداردهای موردنظر تأمین می‌شود.

بفرمایید، بعد از تدوین استاندارد، دیگر ارکان فعالیت سازمان استاندارد چیست؟

رکن دوم سازمان، تأیید صلاحیت آزمایشگاه‌ها و شرکت‌های بازرسی است.

ما ابتدا استاندارد را تدوین می‌کنیم و مسیر را مشخص می‌کنیم، سپس آزمایشگاه‌ها و شرکت‌های بازرسی باید بر اساس همان استانداردها کیفیت محصولات را ارزیابی و نتیجه آزمون‌ها را صادر کنند.

در سه ماه گذشته نزدیک به ۲۷ مورد نظارت بر آزمایشگاه‌های همکار انجام داده‌ایم و نتایج آزمون‌های آن‌ها از نظر صحت و دقت بررسی شده است. همچنین پنج مورد نظارت بر شرکت‌های بازرسی انجام شده تا از صحت گزارش‌های صادرشده اطمینان حاصل شود.

رکن سوم، اندازه‌شناسی یا همان اوزان و مقیاس‌هاست. در این بخش طی سه ماه گذشته حدود ۱۴۰ مورد آزمون وسایل سنجش انجام شده، هفت مورد باسکول‌های ثابت مورد آزمون قرار گرفته‌اند که عمدتاً به دلیل فصل خرید گندم بوده است. همچنین نزدیک به ۳۰۰ مورد آزمون دوره‌ای نازل‌های سوخت انجام شده است.

در حوزه اندازه‌شناسی سه بخش اصلی را دنبال می‌کنیم؛ آزمون دوره‌ای نازل‌های سوخت، آزمون ترازوها و وسایل سنجش عمومی و همچنین آزمون باسکول‌های همکف و جاده‌ای.

آیا مسئول جایگاه سوخت یا صاحب واحد صنفی خودش موظف نیست دستگاه را کنترل کند و در زمان مقرر از اداره استاندارد درخواست آزمون و تأییدیه داشته باشد؟

بله، مطابق قانون، این مسئولیت بر عهده خود بهره‌بردار است.

اینکه سازمان استاندارد آزمون‌های دوره‌ای را انجام می‌دهد، به این معنا نیست که مسئولیت از دوش مدیر جایگاه یا صاحب واحد صنفی برداشته شده باشد.

برای مثال، مدیر جایگاه سوخت باید هر روز قبل از آغاز فعالیت، نازل‌های سوخت را با پیمانه‌های استاندارد کنترل کند تا از صحت عملکرد آن‌ها مطمئن شود.

در واحدهای تولیدی نیز همین شرایط برقرار است. مسئول کنترل کیفیت کارخانه موظف است به‌صورت روزانه محصولات را آزمایش کند. ما ممکن است سالی چند بار از آن واحد نمونه‌برداری کنیم، اما هنگام بازدید، نتایج آزمون‌های روزانه مسئول کنترل کیفیت را نیز بررسی می‌کنیم.

اگر در همان روزی که نمونه‌برداری انجام می‌دهیم، عدم انطباق مشاهده شود، مسئولیت مستقیماً متوجه مدیر کنترل کیفیت خواهد بود.

در جایگاه‌های سوخت و واحدهای صنفی نیز همین موضوع صادق است. بنابراین اگر هنگام بازرسی مشخص شود که ترازو یا نازل سوخت دچار خطا بوده، صاحب واحد نمی‌تواند ادعا کند که از این موضوع اطلاع نداشته است.

به همین دلیل نیز قانون برای کم‌فروشی جرایم سنگینی پیش‌بینی کرده است، زیرا مسئول واحد موظف است به‌طور مستمر از صحت تجهیزات خود اطمینان حاصل کند.

پس اگر هنگام بازرسی مشخص شود نازل سوخت یا ترازوی یک واحد صنفی دچار اشکال بوده، مسئولیت کاملاً بر عهده صاحب همان واحد است؟

بله، مسئولیت مستقیم با مدیر جایگاه یا صاحب واحد صنفی است و موظف هستند به‌صورت مستمر تجهیزات خود را کنترل و از صحت عملکرد آن‌ها اطمینان حاصل کنند.

بفرمایید مورد دیگری از ارکان سازمان باقی مانده است؟

بله، رکن چهارم ارزیابی انطباق است. در این بخش واحدهای تولیدی و خدماتی را مورد ارزیابی و نظارت قرار می‌دهیم.

در سه ماه گذشته ۲۰ پروانه استاندارد صادر یا تمدید شده و ۱۴ پروانه نیز به دلیل عدم انطباق با الزامات استاندارد ابطال شده است.

همچنین حدود ۴۰۰ مورد بازرسی و نمونه‌برداری از واحدهای تولیدی انجام داده‌ایم.

علاوه بر آن، هزار مورد بازرسی از سطح بازار و ۲۰۰ مورد نمونه‌برداری از کالاهای موجود در بازار انجام شده است.

در حوزه آسانسور نیز ۲۶۰ گواهینامه بازرسی اولیه و ادواری آسانسور صادر شده است.

برخی کالاها مانند لاستیک خودرو یا قطعات خودرو نشان استاندارد دارند، اما کیفیت مناسبی ندارند. چرا چنین اتفاقی می‌افتد؟

ببینید، کیفیت یک موضوع نسبی است و باید بر اساس الزامات استاندارد ملی مورد ارزیابی قرار بگیرد.

اگر درباره محصولی مانند لاستیک یا هر کالای دیگری که مشمول استاندارد اجباری است، مصرف‌کننده احساس کند کیفیت لازم وجود ندارد، باید بررسی شود که آیا آن محصول در زمان تولید با استاندارد ملی مطابقت داشته یا خیر.

اگر شهروندان نسبت به یک برند یا محصول خاص شکایتی داشته باشند، می‌توانند شکایت خود را در اداره‌کل استاندارد ثبت کنند.

پس از ثبت شکایت، موضوع به واحد تولیدی ابلاغ می‌شود و سازمان استاندارد به عنوان مدافع حقوق مصرف‌کنندگان، موضوع را تا جلب رضایت شاکی پیگیری می‌کند.

خوشبختانه تاکنون تمامی شکایت‌هایی که به اداره‌کل استاندارد خراسان جنوبی واصل شده، با پیگیری‌های انجام‌شده به نتیجه رسیده و رضایت شاکیان جلب شده است.

یعنی این موضوع جنبه حقوقی و حتی کیفری هم می‌تواند داشته باشد؟

در مرحله نخست، موضوع از طریق خود سازمان استاندارد پیگیری می‌شود.

واحدهای تولیدی تحت نظارت سازمان استاندارد قرار دارند و ما آن‌ها را ملزم می‌کنیم نسبت به جلب رضایت مصرف‌کننده اقدام کنند.

حتی شخص مدیرکل استاندارد استان نیز در صورت نیاز، موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری می‌کند.

البته اگر شاکی بخواهد از جنبه حقوقی یا کیفری نیز موضوع را دنبال کند، این حق برای او محفوظ است و می‌تواند از طریق مراجع قضایی اقدام کند.

پیرامون راه‌اندازی آزمایشگاه فرآورده‌های نفتی، جایزه ملی کیفیت و همچنین نظارت بر شهربازی‌ها هم‌ توضیحی بفرمایید

با توجه به اینکه مرز ماهیرود یکی از فعال‌ترین مرزهای کشور در حوزه صادرات و ترانزیت سوخت است و بخش قابل توجهی از فرآورده‌های نفتی از طریق استان خراسان جنوبی صادر یا ترانزیت می‌شود، وجود یک آزمایشگاه تخصصی در استان ضروری بود.

در گذشته نمونه‌های فرآورده‌های نفتی برای انجام آزمون به استان‌های دیگر ارسال می‌شد که باعث طولانی شدن روند بررسی‌ها و صادرات می‌شد.

به همین منظور، کارگروه تخصصی مربوط به این حوزه در استان تشکیل شد. در سطح کشور ۱۱ کارگروه تخصصی وجود دارد که یکی از آن‌ها در خراسان جنوبی مستقر است و پرونده‌ها را بررسی و رأی لازم را صادر می‌کند تا کامیون‌ها بدون تأخیر از مرز عبور کنند.

تجهیزات این آزمایشگاه از سال‌های گذشته فراهم شده بود، اما برای آغاز فعالیت رسمی، نیاز به طی شدن فرآیندهای مستندسازی، آموزش نیروها و اخذ تأییدیه‌های سازمان ملی استاندارد وجود داشت.

خوشبختانه از ابتدای امسال این مراحل تکمیل شد و هفته گذشته نخستین نتایج آزمون از سوی این آزمایشگاه صادر شد.

اکنون آزمایشگاه فرآورده‌های نفتی اداره‌کل استاندارد خراسان جنوبی به عنوان یک آزمایشگاه رسمی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد در سامانه سازمان ثبت شده و آماده ارائه خدمات آزمایشگاهی است.

این اقدام نقش مهمی در تسریع روند صادرات و ترانزیت فرآورده‌های نفتی از استان خواهد داشت.

با توجه به اینکه این موضوع با ایمنی مردم، به‌خصوص کودکان، ارتباط مستقیم دارد، چه اقداماتی در شهربازی‌ها انجام شده است؟

موضوع شهربازی‌ها از حساسیت بالایی برخوردار است، زیرا مستقیماً با ایمنی و سلامت مردم ارتباط دارد.

انتظار ما هم از شهرداری‌های استان و هم از مردم این است که هنگام استفاده از وسایل بازی، حتماً به استاندارد بودن تجهیزات توجه کنند.

ما برای شهرداری‌ها نیز تسهیلاتی در نظر گرفته‌ایم و دستورالعمل‌های لازم را به آن‌ها ابلاغ کرده‌ایم تا بتوانند فرآیند استانداردسازی را با هزینه کمتر انجام دهند.

خیلی متشکرم از توضیحات شما. در پایان اگر نکته‌ای باقی مانده است، بفرمایید.

تأکید می‌کنم که استاندارد موضوعی مربوط به یک دستگاه خاص نیست؛ بلکه موضوعی عمومی است که همه مردم، تولیدکنندگان، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی باید نسبت به آن احساس مسئولیت داشته باشند.

استاندارد مسیر رسیدن به کیفیت و ایمنی است و هرچه توجه جامعه به رعایت استانداردها بیشتر شود، شاهد افزایش کیفیت محصولات و خدمات و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان خواهیم بود.

از مردم عزیز استان هم درخواست داریم در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا عدم انطباق در کالاها و خدمات مشمول استاندارد، موضوع را به اداره‌کل استاندارد اطلاع دهند تا پیگیری‌های لازم انجام شود.