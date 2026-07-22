به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نصرتی رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در مراسم مبادله تفاهمنامه تأمین ناوگان حملونقل عمومی کشور با اشاره به اهمیت خدمات مدیریت شهری اظهار کرد: در شرایط ویژه و پس از جنگ تحمیلی، کشور نیازمند مخابره خبرهای امیدبخش و خدماتی است که مردم بهصورت روزانه آثار آن را در زندگی خود مشاهده میکنند.
وی افزود: برخلاف برخی پروژههای عمرانی که سالها زمان میبرد تا نتایج آن برای مردم ملموس شود، خدماتی مانند اتوبوس، واگن مترو و خودروهای آتشنشانی بهصورت روزانه و مستقیم در اختیار شهروندان قرار دارد و رضایتمندی عمومی را به همراه دارد.
رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ادامه داد: با همراهی وزارت نفت و بر اساس تأکیدات رئیسجمهور و وزیر کشور، قرارداد خرید اتوبوس و واگن به ارزش ۲.۵ میلیارد دلار وارد مرحله اجرا شده است.
نصرتی با بیان اینکه دو دستگاه از اتوبوسهای نمونه وارد کشور شده و از گمرک ترخیص شدهاند، گفت: این اتوبوسها بهعنوان اتوبوسهای شاهد معرفی شدهاند و سایر اتوبوسهای قرارداد نیز مشابه همین نمونهها وارد کشور خواهند شد.
وی خاطرنشان کرد: فاز نخست این قرارداد شامل ۲ هزار دستگاه از مجموع ۴ هزار دستگاه اتوبوس است که اجرای آن آغاز شده و برنامه زمانبندی آن چهار ماه تعیین شده است.
رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور افزود: امروز الحاقیه این قرارداد مبادله شد که بر اساس آن ۲۸۸ دستگاه خودروی آتشنشانی فوماتیک، ۱۷۴ دستگاه نردبان آتشنشانی، ۱۳۴ دستگاه آمبولانس امدادی، هزار دست لباس و ست امداد و نجات حوزه ایمنی برای سازمانهای آتشنشانی کشور و همچنین واگنهای مورد نیاز ۹ کلانشهر به قرارداد اضافه شد.
وی تصریح کرد: طرف این قرارداد، کنسرسیومی متشکل از دو شرکت از کشورهای ترکیه و روسیه است که مسئولیت اجرای این پروژه را بر عهده دارند.
نصرتی ابراز امیدواری کرد این قرارداد با سرعت وارد مرحله اجرا شود و شهرهای کوچک و بزرگ کشور و ۹ کلانشهر هرچه زودتر از ناوگان جدید حملونقل عمومی، تجهیزات آتشنشانی و امدادی بهرهمند شوند.
وی در پایان از مدیران حوزه حملونقل، شرکتهای طرف قرارداد، شهرداریها، سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و اصحاب رسانه برای حضور در این مراسم قدردانی کرد.
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