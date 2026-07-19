کیان دهراب‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت حساس ذخایر خونی استان، اظهار کرد: در حال حاضر تامین صددرصدی نیاز بیماران و مراکز بیمارستانی استان به فرآورده‌های خونی در اولویت نخست قرار دارد و برای حفظ این پایداری، مشارکت مستمر مردم ضرورت حیاتی دارد.

وی با دعوت از هم‌استانی‌های اصفهانی برای پیوستن به پویش‌های اهدای خون، افزود: از تمامی شهروندان عزیز تقاضا می‌شود با مراجعه به مراکز اهدای خون و اهدای تنها یک واحد خون، نقش مستقیمی در نجات جان حداقل سه بیمار نیازمند ایفا کنند. این اقدام ارزشمند، علاوه بر تقویت روحیه ایثار در جامعه، ضامن سلامت بیماران تالاسمی، هموفیلی و مصدومان حوادث جاده‌ای است.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با تاکید بر اینکه تمامی گروه‌های خونی مورد نیاز است، تصریح کرد: در حال حاضر نیاز به گروه‌های خونی با “آر.اچ منفی” (RH-) بیش از سایر گروه‌ها احساس می‌شود. از همین رو، اهداکنندگانی که دارای گروه‌های خونی منفی هستند، در اولویت فراخوان فعلی قرار دارند تا ذخایر استراتژیک استان دچار مخاطره نشود.

فعالیت ۱۲ مرکز اهدای خون در سطح استان

دهراب‌پور در خصوص شرایط داوطلبان اهدای خون خاطرنشان کرد: تمامی شهروندان اعم از بانوان و آقایان که دارای سن قانونی ۱۸ سال به بالا هستند و از سلامت عمومی بهره می‌برند، امکان مشارکت در این امر خداپسندانه را دارند.

وی در پایان با اشاره به پراکندگی مراکز جهت رفاه حال شهروندان، یادآور شد: ۱۲ مرکز اهدای خون در سطح استان اصفهان آماده خدمت‌رسانی به داوطلبان هستند. امیدواریم با استمرار حضور مردم، ذخیره خون استان در سطح استاندارد باقی مانده و هیچ عمل جراحی یا روند درمانی به دلیل کمبود خون با تاخیر مواجه نشود.