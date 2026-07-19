به گزارش خبرگزاری مهر، در اجرای طرحهای ارتقای امنیت اجتماعی و مقابله با قاچاق احشام و مواد مخدر، مأموران انتظامی شهرستان کوهدشت حین گشتزنی و کنترل محورهای مواصلاتی، به یک دستگاه خودروی کامیون مشکوک و آن را متوقف کردند.
در از این کامیون، چهار رأس گوساله فاقد مجوز حمل را کشف و یک نفر را دراینرابطه دستگیر کردند. برابر اعلام کارشناسان، ارزش احشام مکشوفه چهار میلیارد ریال برآورد شده است.
همچنین در ادامه اجرای طرحهای مقابله باعرضه مواد مخدر، مأموران انتظامی این شهرستان با اشراف اطلاعاتی، ۱۳ خردهفروش مواد مخدر را دستگیر و در بازرسی از مخفیگاهها و خودروهای آنها، ۹ کیلو و ۶۸۰ گرم ماده مخدر از نوع تریاک کشف کردند.
متهمان پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح معرفی شدند.
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