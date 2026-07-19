به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، بازار آموزش آنلاین در ایران طی کمتر از ۱۰ سال، جهشی چشمگیر را پشت سر گذاشته و در این مدت حدود ۷ برابر رشد کرده است. این بازار که عمدتاً در سه حوزه آموزشی، سازمانی و دولتی فعال بوده، بیشتر در استان‌های تهران، خوزستان و بوشهر توسعه یافته است. بر اساس گزارش اسکای‌روم، این صنعت با نرخ رشد مرکب ۲۴.۵ درصد، رشدی بیش از سه برابر میانگین جهانی را تجربه کرده است.



پیمان عمرانی، مدیر ارشد مارکتینگ این برند، در رویداد «آینده آموزش آنلاین » با اشاره به روندهای جهانی این حوزه، از شتاب بالای رشد آموزش آنلاین در جهان و ایران سخن گفت و تأکید کرد که بازار داخلی آموزش آنلاین در کمتر از یک دهه، هفت برابر بزرگ‌تر شده است.



او با استناد به آمارهای جهانی توضیح داد که نرخ رشد مرکب سالانه بازار آموزش آنلاین تا سال ۲۰۳۴ حدود ۷.۶۵ درصد پیش‌بینی می‌شود و ارزش این بازار در همان سال به حدود ۷۳۲ میلیارد دلار خواهد رسید.



به گفته او، آمریکای شمالی با بیش از ۳۵ درصد سهم بازار، بزرگ‌ترین بازار آموزش آنلاین جهان به شمار می‌رود و سریع‌ترین نرخ رشد نیز به آسیا و اقیانوسیه تعلق دارد.



مدیر ارشد مارکتینگ اسکای‌روم با اشاره به داده‌های یونسکو گفت در سال ۲۰۲۵ حدود ۲۷۲ میلیون نفر از آموزش بازمانده‌اند و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا سال ۲۰۳۰ به ۱۰۷ میلیون نفر کاهش پیدا کند. او این شکاف آموزشی را یکی از محرک‌های مهم گسترش آموزش آنلاین در کشورهای مختلف دانست.



او همچنین به جریان‌های تازه این صنعت اشاره کرد و گفت یادگیری ترکیبی اکنون ۳۳.۶ درصد از بازار آموزش را در اختیار دارد و طبق پژوهش‌های دانشگاه UCF آمریکا، حدود ۴۰ درصد از دوره‌های ترکیبی به نتایج آموزشی بهتر منجر می‌شوند.



به گفته او، آموزش مبتنی بر بازی نیز یکی از سریع‌ترین شاخه‌های روبه‌رشد این صنعت است و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۳۰ نرخ رشد مرکب سالانه آن به ۲۳ درصد برسد. او با اشاره به نمونه‌هایی مانند دولینگو افزود که این مدل توانسته بیش از ۵۰ میلیون کاربر فعال روزانه جذب کند.



او همچنین از تجربه شرکت‌هایی مانند والمارت و آمازون در به‌کارگیری الگوهای نوین آموزشی نام برد و توضیح داد که والمارت با استفاده از آموزش مبتنی بر شبیه‌سازی، توانسته زمان آموزش را ۹۶ درصد کاهش دهد و هم‌زمان رضایت کارکنان و میزان یادگیری را بالا ببرد.

وضعیت بازار آموزش آنلاین در ایران



عمرانی با تمرکز بر بازار داخلی گفت آموزش آنلاین در ایران طی کمتر از یک دهه هفت برابر رشد کرده و همین مسئله نشان می‌دهد این حوزه ظرفیت قابل‌توجهی برای توسعه دارد؛ هرچند همچنان به زیرساخت‌ها و الزامات بیشتری نیازمند است.



او در ادامه تأکید کرد که بخش مهمی از توسعه آموزش آنلاین در ایران به سیاست‌گذاری و حمایت حاکمیتی وابسته است؛ از گسترش زیرساخت‌های ارتباطی و دسترسی پایدار به اینترنت گرفته تا ایجاد امکان همکاری برابر میان مدارس، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی. به گفته او، همکاری‌های آموزشی نباید به یک پلتفرم خاص محدود شود و همه شرکت‌ها باید فرصت رقابت و ارائه خدمات آموزشی را داشته باشند.



عمرانی افزود: توسعه دسترسی به اینترنت، گسترش آموزش‌های موبایل‌محور و حمایت دولت، از مهم‌ترین محرک‌های رشد آموزش آنلاین در ایران هستند. او همچنین ورود حدود ۶۰۰ هزار دانش‌آموز افغانستانی به نظام آموزشی ایران را ظرفیتی تازه برای توسعه خدمات آموزش آنلاین دانست.



به گفته مدیر ارشد مارکتینگ اسکای‌روم، با استناد به گزارش‌های مؤسسه IMARC، ارزش بازار آموزش عالی آنلاین ایران در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۳۳.۵ میلیون دلار برآورد شده و پیش‌بینی می‌شود این بازار تا سال ۲۰۳۴ به بیش از ۵۶۰ میلیون دلار برسد. او نرخ رشد مرکب سالانه این بخش را ۱۷.۴۵ درصد عنوان کرد و یادآور شد که بازار آموزش آنلاین ایران با رشد مرکب ۲۴.۵ درصد، بیش از سه برابر سریع‌تر از میانگین جهانی رشد کرده است.



او این سرعت رشد را نتیجه نوعی عقب‌ماندگی تاریخی در حوزه آموزش آنلاین دانست و گفت همین فاصله، فرصتی مهم برای سرمایه‌گذاری و گسترش این صنعت ایجاد کرده است.



عمرانی همچنین با اشاره به زیرساخت‌های ارتباطی کشور اظهار کرد که وجود حدود ۷۳ میلیون اتصال موبایل فعال و دسترسی نزدیک به ۸۰ درصد جمعیت به اینترنت، بستر مناسبی برای توسعه آموزش آنلاین فراهم کرده است.



او در بخش دیگری از سخنانش به چالش‌های ساختاری نظام آموزشی کشور پرداخت و گفت در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ حدود ۱۶.۹ میلیون دانش‌آموز در ۱۱۹ هزار مدرسه مشغول تحصیل بوده‌اند، اما هم‌زمان کشور با کمبود ۱۷۶ هزار معلم و بیش از ۱۰۲ هزار کلاس درس مواجه است؛ شکافی که آموزش آنلاین می‌تواند بخشی از آن را جبران کند.

مدیر ارشد مارکتینگ اسکای‌روم همچنین به پایین‌تر بودن سهم هزینه‌های آموزشی دولت در ایران نسبت به میانگین جهانی اشاره کرد و گفت در حالی که میانگین جهانی هزینه‌های آموزش حدود ۴ درصد تولید ناخالص داخلی است، این سهم در ایران نزدیک به ۲.۸ درصد برآورد می‌شود.

او در ادامه بخشی از آمارهای عملکردی اسکای‌روم را نیز ارائه داد و گفت تعداد مشتریان پرداخت‌کننده این پلتفرم از ۶۰ هزار به ۹۶ هزار رسیده، تعداد برگزارکنندگان از ۳۰۰ هزار به ۴۱۸ هزار نفر افزایش یافته و مجموع نفر-ساعت استفاده از سامانه نیز از ۶۰۰ میلیون به ۷۹۱ میلیون نفر-ساعت رسیده است.



به گفته او، اسکای‌روم تاکنون توانسته است به‌طور هم‌زمان از برگزاری ۳۳ هزار رویداد و حضور ۵۴۰ هزار کاربر پشتیبانی کند. او توضیح داد که این سامانه طوری طراحی شده که حتی با حداقل سرعت اینترنت نیز امکان برگزاری کلاس‌ها و رویدادهای آنلاین را فراهم می‌کند؛ هرچند در چنین شرایطی کیفیت تصویر و برخی قابلیت‌ها کاهش می‌یابد.