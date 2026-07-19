به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدیوسف طباطبایی‌نژاد پیش از ظهر یکشنبه در دیدار با مصطفی یحیی‌آباد، مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق اصفهان، ضمن بررسی وضعیت انرژی استان، با اشاره به پیشرفت‌های خیره‌کننده این صنعت پس از انقلاب اسلامی اظهار کرد: ظرفیت تولید برق کشور از مرز ۷ هزار مگاوات پیش از انقلاب، امروز به بیش از ۸۰ هزار مگاوات رسیده است که این دستاورد، نماد خودباوری و توان مهندسی بومی است.

ضرورت تغییر پارادایم از «ساخت» به «نگهداری»

نماینده ولی‌فقیه در استان اصفهان با بیان اینکه توسعه باید با پیوست نگهداری همراه باشد، گفت: اگرچه اجرای پروژه‌های جدید برای پاسخگویی به نیازهای روبه‌رشد ضروری است اما نباید از حفظ، نگهداری و نوسازی زیرساخت‌های موجود غافل شد. همان‌گونه که در حوزه راه‌ها، نگهداری از مسیرهای موجود به اندازه احداث جاده‌های جدید حیاتی است، در صنعت برق نیز باید از فرسودگی تجهیزات جلوگیری کرد.

وی با انتقاد از مدیریت‌های مقطعی و نگاه‌های روزمره به مسائل کلان افزود: مدیریت موفق تنها به میزان بودجه وابسته نیست بلکه حساسیت، آینده‌نگری و اولویت‌بندی صحیح مدیران است که در بسیاری از موارد می‌تواند اثربخشی بیشتری نسبت به اختصاص بودجه‌های کلان داشته باشد.

آیت‌الله طباطبایی‌نژاد تصریح کرد: تخصیص اعتبارات لازم برای نوسازی تجهیزات، ارتقای فناوری و افزایش پایداری نیروگاه‌ها، از الزامات توسعه پایدار در صنعت برق است.

مدیریت مصرف آب؛ گلوگاه حیاتی نیروگاه‌های استان

در ادامه این دیدار، مصطفی یحیی‌آباد، مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق اصفهان، گزارشی از وضعیت تولید انرژی در استان ارائه کرد و گفت: در حال حاضر مدیریت ظرفیت ۲۰ هزار و ۵۰۰ مگاواتی تولید برق استان بر عهده این مجموعه است که نظارت بر عملکرد شش نیروگاه دولتی و خصوصی را شامل می‌شود.

یحیی‌آباد با اشاره به چالش‌های زیست‌محیطی و محدودیت‌های منابع آبی، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کنونی این شرکت، کاهش مصرف آب در نیروگاه‌ها از طریق اجرای طرح‌های فنی و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به بحران آب، پروژه‌های تصفیه و بازچرخانی پساب‌های شهری، کاهش تبخیر و همچنین برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری از آب‌های انتقالی خلیج فارس در نیروگاه‌های استان، در دستور کار جدی قرار دارد و جلسات کارشناسی متعددی برای اجرایی کردن این طرح‌ها در حال برگزاری است.

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق اصفهان تأکید کرد: با به‌روزرسانی فناوری‌ها و استفاده از روش‌های نوین خنک‌کاری، تلاش می‌کنیم ضمن پایداری شبکه برق، فشار بر منابع آبی استان را به حداقل برسانیم و از هدررفت این سرمایه ملی جلوگیری کنیم.