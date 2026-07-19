به گزارش خبرنگار مهر، دبیر برگزاری نخستین رویداد کتیبه‌ نویسی «طریق‌ الحسین(ع)»، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ماهیت این برنامه گفت: در این رویداد حدود ۶۰۰ متر مربع کتیبه به‌صورت زنده، بداهه و دست‌نویس با موضوعات اربعین و جریان مقاومت خلق می‌شود و این آثار قرار است در ایام اربعین و ماه صفر در نقاط مختلف شهر کرمان جانمایی و اکران شوند.

امید موسایی، با بیان اینکه رویداد مذکور با هدف دیده‌شدن دوباره کارهای دست‌نویس در فضای شهری برگزار شده است، افزود: این آثار به‌ گونه‌ای طراحی می‌شوند که در سطح شهر نیز مورد استفاده قرار بگیرند و مخاطب شهری بتواند با آن‌ها ارتباط برقرار کند.

کریم عرب‌ طهرانی، هنرمند کتیبه نویس این رویداد با تأکید بر تفاوت کتیبه‌نویسی با خوشنویسی معمولی، اظهار کرد: در کتیبه‌نویسی، ابعاد کار و تسلط هنرمند بر سطح‌های بزرگ اهمیت ویژه‌ای دارد و این هنر حامل پیام و محتواست.

وی با اشاره به جایگاه هنرهای آیینی گفت: در این حوزه، محتوا نباید فدای فرم شود، چراکه کتیبه‌نویسی در خدمت تعظیم شعائر و انتقال مفاهیم اعتقادی قرار دارد.

مهدی سهرابی‌ نصر، دیگر هنرمند کتیبه نویس نیز با تاکید بر ضرورت پیوند میان اصالت‌های هنری گذشته و نگاه مخاطب امروز گفت: برای نزدیک‌کردن هنر آیینی به سلیقه امروز، می‌توان از نقوشی بهره گرفت که در حافظه بصری ایرانیان حضور دارند.

وی افزود: استفاده از این عناصر آشنا، می‌تواند اصالت هنر کتیبه‌نویسی را حفظ کرده و در عین حال آن را برای مخاطب امروز جذاب‌تر کند.

گفتنی است نخستین رویداد کتیبه‌ نویسی «طریق‌ الحسین(ع)» با حضور جمعی از اساتید و هنرمندان این حوزه، از ۲۷ تا ۲۹ تیرماه در ساختمان شهرداری کرمان واقع در میدان شورا در حال برگزاری است و بازدید برای عموم از ساعت ۹ تا ۱۶ آزاد است،