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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۴۳

برگزاری نخستین رویداد کتیبه‌نویسی «طریق‌ الحسین (ع)» در کرمان

برگزاری نخستین رویداد کتیبه‌نویسی «طریق‌ الحسین (ع)» در کرمان

کرمان- نخستین رویداد کتیبه‌ نویسی «طریق‌ الحسین(ع)» با هدف احیای کتیبه‌ نویسی دست‌ نویس و بازگرداندن این هنر آیینی به فضای شهری کرمان در حال برگزاری است.

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر برگزاری نخستین رویداد کتیبه‌ نویسی «طریق‌ الحسین(ع)»، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ماهیت این برنامه گفت: در این رویداد حدود ۶۰۰ متر مربع کتیبه به‌صورت زنده، بداهه و دست‌نویس با موضوعات اربعین و جریان مقاومت خلق می‌شود و این آثار قرار است در ایام اربعین و ماه صفر در نقاط مختلف شهر کرمان جانمایی و اکران شوند.

امید موسایی، با بیان اینکه رویداد مذکور با هدف دیده‌شدن دوباره کارهای دست‌نویس در فضای شهری برگزار شده است، افزود: این آثار به‌ گونه‌ای طراحی می‌شوند که در سطح شهر نیز مورد استفاده قرار بگیرند و مخاطب شهری بتواند با آن‌ها ارتباط برقرار کند.

کریم عرب‌ طهرانی، هنرمند کتیبه نویس این رویداد با تأکید بر تفاوت کتیبه‌نویسی با خوشنویسی معمولی، اظهار کرد: در کتیبه‌نویسی، ابعاد کار و تسلط هنرمند بر سطح‌های بزرگ اهمیت ویژه‌ای دارد و این هنر حامل پیام و محتواست.

وی با اشاره به جایگاه هنرهای آیینی گفت: در این حوزه، محتوا نباید فدای فرم شود، چراکه کتیبه‌نویسی در خدمت تعظیم شعائر و انتقال مفاهیم اعتقادی قرار دارد.

مهدی سهرابی‌ نصر، دیگر هنرمند کتیبه نویس نیز با تاکید بر ضرورت پیوند میان اصالت‌های هنری گذشته و نگاه مخاطب امروز گفت: برای نزدیک‌کردن هنر آیینی به سلیقه امروز، می‌توان از نقوشی بهره گرفت که در حافظه بصری ایرانیان حضور دارند.

وی افزود: استفاده از این عناصر آشنا، می‌تواند اصالت هنر کتیبه‌نویسی را حفظ کرده و در عین حال آن را برای مخاطب امروز جذاب‌تر کند.

گفتنی است نخستین رویداد کتیبه‌ نویسی «طریق‌ الحسین(ع)» با حضور جمعی از اساتید و هنرمندان این حوزه، از ۲۷ تا ۲۹ تیرماه در ساختمان شهرداری کرمان واقع در میدان شورا در حال برگزاری است و بازدید برای عموم از ساعت ۹ تا ۱۶ آزاد است،

کد مطلب 6892438

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