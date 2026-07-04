به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا احمدی، عصر شنبه در جمع خبرنگاران با تشریح برنامههای ایام «بدرقه آقای شهید ایران» در کرمان گفت: تعداد ۹ پرچم با عنوان «یا لثاراتالحسین و ما ترکناک یابنالحسین علیهالسلام»، در ۹ نقطه از شهر کرمان، همزمان با نخستین روز «بدرقه آقای شهید ایران» به اهتزاز در می آید.
وی افزود: ویژهبرنامهای با همین عنوان امشب ۱۳ تیرماه، در میدان آیینی «کوثر» برگزار خواهد شد و طی آن یکی از پرچمهای یادشده، بهصورت نمادین در میدان «کوثر» به اهتزاز درمیآید.
وی بااشاره به ویژهبرنامههای «بدرقه آقای شهید ایران» تا پایان هفته در کرمان ادامه داد: علاوه بر برنامههای حسینیه ثارالله و گلزار شهدا که هر صبح و عصر برگزار میشود، هر شب از ساعت ۲۰:۳۰ نیز ویژهبرنامه مذکور در میدان آیینی «کوثر» برگزار خواهد شد.
مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمان تصریح کرد: همچنین به همین مناسبت، بر روی بزرگترین بیلبورد شهری کشور در تقاطع سمیه، طرحی با عنوان « باید برخاست»، با تصویر آقای شهید و برخی از سرداران شهید، نصب و اکران شد.
احمدی، گفت: بیش از ۴۰ بیلبورد و ۳۰ پرتابل شهری نیز به همین موضوع اختصاص یافت.
وی افزود: با همکاری سازمان حملونقل بار و مسافر شهرداری، پارچهنوشتههایی با عنوان «بدرقه آقای شهید ایران»، جلوی اتوبوسها، و پرچمهای منقوش به عبارت «باید برخاست» و مشت گرهکرده قائد شهید، روی تاکسیهای شهر نصب شد.
معاون فرهنگی اجتماعی شهردار کرمان، از راهاندازی دو موکب در خروجیهای شهر در جاده تهران و جاده زرند خبر داد و گفت: به همت مناطق یک و دو، دو موکب برای خدمترسانی به زائرانی که قصد عزیمت به تهران و مشهد دارند تا در مراسم بدرقه و تشیع حضرت آقا شرکت کنند، راهاندازی شده است.
احمدی، افزود: همچنین به همت معاونت خدماتشهری و مدیریت ارتباطات و امور بینالملل شهرداری، موکب جاده ماهان، با عنوان موکب امام حسین علیهالسلام، در حال راهاندازی و خدمترسانی به زائران است.
وی ادامه داد: به همت سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری نیز، سه المان گل و یک المان با عنوان بیت حضرت آقا، در نقاط مختلف شهر نصب شده است.
معاون فرهنگی اجتماعی شهردار کرمان، به حمایت و پشتیبانی از برخی اقدامات محلهمحور نیز اشاره کرد و گفت: همچنین در پلها و تقاطعهای غیرهمسطح و برخی از معابر شهر نیز پرچمهای مرتبط با این ایام نصب شده است.
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