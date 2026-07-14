خونخواهی رهبر شهید انقلاب، علی الاصول و بر اساس تکلیف شرعی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید شهابی، در مراسم پاسداشت ها، خدمات و میراث ماندگار قائد شهید حضرت آیت الله خامنه ای که همراه با رونمایی از تصاویر شهدا « طرح ستارگان مسجد » توسط ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی مساجد استان و کانون فرهنگی هنری شهید احمد عبداللهی، دوشنبه شب محل مسجد امام حسین علیه السلام کرمان برگزار شد گفت: ما هر آنچه که انجام می دهیم و از آن دم می زنیم باید علی الاصول باشد و اگر فعالیت ها و رفتارهای ما مبتنی بر اصولی نباشد بر اساس هوای نفس است.

وی بیان داشت: ما خونخواه شهدا و قائد شهیدمان هستیم، اما برخی فکر می کنند این مطالبه صرفا یک نگاه احساسی و مقطعی است، اما وقتی یک فقیه و عالم در مورد مسئله ای پیامی صادر می کند، علی الاصول و یک تکلیف شرعی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمان اظهار داشت: این خون خواهی برگرفته از مبانی دین اسلام است چراکه خداوند می فرماید وقتی خون یک مظلومی ریخته شود باید خون‌خواهی بشود، اما خونی که در کربلا ریخته شد بسیار عظیم بود چراکه اگر از نظر حقیقی بررسی کنیم امام حسین (ع) یک شخصیت برجسته و عالم بود.

وی ادامه داد: همچنین اباعبدالله الحسین (ع)، دارای جایگاه امامت بود و از طرف دیگر افرادی که آن حضرت را شهید کردند، انسان های بسیار پلیدی بودند.

حجت الاسلام شهابی، عنوان کرد: رهبر شهید ما یک شخصیت قرآنی، با تقوا و بسیار منظم بودند و در جایگاه حقوقی امام مسلمین جهان هستند؛ همچنین باید عمق فاجعه رو دید که به چه شکل رهبر انقلاب و افراد بی گناه به شهادت رسیدند، لذا خوان خواهی امام شهید ما علی الصول و مبنایی است.

وی تصریح کرد: کسانی که زمینه ساز و بسترساز حمله و شهادت رساندن مردم ایران بودند، نیز باید به سزای اعمال خود برسند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمان خاطرنشان کرد: قصاص غیر از خوانخواهی است، زیرا قصاص یعنی الان باید خون آنها ریخته شود، اما خونخواهی باید تمام شرایطی که این خون ریخته شده، باید محقق شود.

گفتنی است در این ویژه برنامه از تمثال ۱۴ شهید عضو کانون های مساجد با حضور خانواده این شهدا رونمایی شد.

همچنین مرثیه خوانی، شعر خوانی و اجرای سرود از دیگر برنامه‌های این مراسم بوده است.