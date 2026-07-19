  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۲

راهبرد نفت و گاز پارس در تأمین تجهیزات تخصصی متکی بر توان داخلی است

راهبرد نفت و گاز پارس در تأمین تجهیزات تخصصی متکی بر توان داخلی است

روند ساخت تجهیزات تخصصی مورد نیاز پروژه‌های تعمیرات چاه‌های میدان گازی پارس جنوبی در چهارچوب سیاست حمایت از ساخت داخل و بهره‌گیری از توانمندی سازندگان ایرانی، ارزیابی و پایش فنی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت نفت و گاز پارس، اشکان اسدی اسکندر سرپرست مدیریت مهندسی نفت و گاز شرکت نفت و گاز پارس در حاشیه بازدید از کارخانه سازنده تجهیزات تخصصی صنعت حفاری و تولیدکننده تجهیزات درون‌چاهی، توسعه ساخت داخل را از رویکردهای راهبردی شرکت نفت و گاز پارس در تأمین تجهیزات مورد نیاز پروژه‌های نگهداشت تولید و تعمیرات چاه‌های میدان مشترک پارس جنوبی برشمرد و گفت: استفاده از ظرفیت شرکت‌های توانمند داخلی و تکیه بر دانش بومی، افزون‌بر کاهش وابستگی به تأمین‌کنندگان خارجی، سبب افزایش توان فناورانه کشور، رشد پایداری زنجیره تأمین و تسریع در اجرای پروژه‌های نگهداشت و تعمیرات چاه‌های میدان مشترک پارس جنوبی می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت تعمیرات چاه‌ها در حفظ و نگهداشت ظرفیت تولید از میدان مشترک پارس جنوبی افزود: حضور میدانی کارشناسان بخش کارفرمایی از مرحله تولید تا انجام آزمون‌های عملکردی، امکان نظارت مستمر بر فرایند ساخت و ارزیابی دقیق کیفیت تجهیزات، رفع نواقص احتمالی پیش از ارسال به محل پروژه و اطمینان از آمادگی کامل اقلام برای به‌کارگیری در عملیات تعمیرات چاه را فراهم می‌کند.

گفتنی است؛ اسکندر سرپرست مدیریت مهندسی نفت و گاز شرکت نفت و گاز پارس به همراه جمعی از کارشناسان فنی این مدیریت، در چهارچوب سیاست حمایت از ساخت داخل، توسعه زنجیره تأمین داخلی و استفاده حداکثری از دانش و توان فنی متخصصان ایرانی از کارخانه شرکت ابزار برقی ایران، سازنده تجهیزات تخصصی صنعت حفاری و تولیدکننده تجهیزات درون‌چاهی مورد استفاده در حفاری و تکمیل چاه‌های میدان مشترک پارس جنوبی بازدید کردند.

کد مطلب 6892445
طیبه بیات

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها