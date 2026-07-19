راهبرد نفت و گاز پارس در تأمین تجهیزات تخصصی متکی بر توان داخلی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت نفت و گاز پارس، اشکان اسدی اسکندر سرپرست مدیریت مهندسی نفت و گاز شرکت نفت و گاز پارس در حاشیه بازدید از کارخانه سازنده تجهیزات تخصصی صنعت حفاری و تولیدکننده تجهیزات درون‌چاهی، توسعه ساخت داخل را از رویکردهای راهبردی شرکت نفت و گاز پارس در تأمین تجهیزات مورد نیاز پروژه‌های نگهداشت تولید و تعمیرات چاه‌های میدان مشترک پارس جنوبی برشمرد و گفت: استفاده از ظرفیت شرکت‌های توانمند داخلی و تکیه بر دانش بومی، افزون‌بر کاهش وابستگی به تأمین‌کنندگان خارجی، سبب افزایش توان فناورانه کشور، رشد پایداری زنجیره تأمین و تسریع در اجرای پروژه‌های نگهداشت و تعمیرات چاه‌های میدان مشترک پارس جنوبی می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت تعمیرات چاه‌ها در حفظ و نگهداشت ظرفیت تولید از میدان مشترک پارس جنوبی افزود: حضور میدانی کارشناسان بخش کارفرمایی از مرحله تولید تا انجام آزمون‌های عملکردی، امکان نظارت مستمر بر فرایند ساخت و ارزیابی دقیق کیفیت تجهیزات، رفع نواقص احتمالی پیش از ارسال به محل پروژه و اطمینان از آمادگی کامل اقلام برای به‌کارگیری در عملیات تعمیرات چاه را فراهم می‌کند.

گفتنی است؛ اسکندر سرپرست مدیریت مهندسی نفت و گاز شرکت نفت و گاز پارس به همراه جمعی از کارشناسان فنی این مدیریت، در چهارچوب سیاست حمایت از ساخت داخل، توسعه زنجیره تأمین داخلی و استفاده حداکثری از دانش و توان فنی متخصصان ایرانی از کارخانه شرکت ابزار برقی ایران، سازنده تجهیزات تخصصی صنعت حفاری و تولیدکننده تجهیزات درون‌چاهی مورد استفاده در حفاری و تکمیل چاه‌های میدان مشترک پارس جنوبی بازدید کردند.