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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۳۱

تعمیرات اساسی پالایشگاه‌ها طبق برنامه پیش می‌رود

تعمیرات اساسی پالایشگاه‌ها طبق برنامه پیش می‌رود

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی از اجرای موفق برنامه تعمیرات اساسی پالایشگاه‌های این مجتمع در ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، غلام‌عباس حسینی گفت: تعمیرات اساسی پالایشگاه‌های مجتمع گاز پارس جنوبی بر اساس برنامه زمان‌بندی مصوب آغاز شده و تاکنون عملیات تعمیرات در برخی از پالایشگاه‌های با موفقیت به پایان رسیده است.

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی با اشاره به نقش مهم تعمیرات اساسی در استمرار تولید گفت: آماده‌سازی تجهیزات و تأسیسات پالایشگاهی برای عبور موفق از ماه‌های سرد سال و تأمین پایدار گاز مورد نیاز کشور، از مهم‌ترین اهداف اجرای این عملیات است.

حسینی تصریح کرد: در اجرای برنامه تعمیرات اساسی امسال، استفاده حداکثری از توان سازندگان داخلی مورد توجه قرار گرفته است و همه کالاهای مورد نیاز این دوره با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی تأمین شده است.

وی بیان کرد: برنامه‌ریزی دقیق، بهره‌گیری از توان متخصصان داخلی و اجرای منظم تعمیرات اساسی، زمینه افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات و تداوم تولید پایدار در بزرگ‌ترین مجتمع گازی کشور را فراهم می‌کند.

کد مطلب 6891669
طیبه بیات

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