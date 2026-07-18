به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، غلام‌عباس حسینی گفت: تعمیرات اساسی پالایشگاه‌های مجتمع گاز پارس جنوبی بر اساس برنامه زمان‌بندی مصوب آغاز شده و تاکنون عملیات تعمیرات در برخی از پالایشگاه‌های با موفقیت به پایان رسیده است.

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی با اشاره به نقش مهم تعمیرات اساسی در استمرار تولید گفت: آماده‌سازی تجهیزات و تأسیسات پالایشگاهی برای عبور موفق از ماه‌های سرد سال و تأمین پایدار گاز مورد نیاز کشور، از مهم‌ترین اهداف اجرای این عملیات است.

حسینی تصریح کرد: در اجرای برنامه تعمیرات اساسی امسال، استفاده حداکثری از توان سازندگان داخلی مورد توجه قرار گرفته است و همه کالاهای مورد نیاز این دوره با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی تأمین شده است.

وی بیان کرد: برنامه‌ریزی دقیق، بهره‌گیری از توان متخصصان داخلی و اجرای منظم تعمیرات اساسی، زمینه افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات و تداوم تولید پایدار در بزرگ‌ترین مجتمع گازی کشور را فراهم می‌کند.